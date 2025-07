Damian Lillard, une opportunité incroyable et totalement inespérée

Une véritable bombe. La deuxième journée de la Free Agency a été secouéé par une décision inattendue : les Milwaukee Bucks ont coupé Damian Lillard. Pour s'attacher les services de Myles Turner, la franchise du Wisconsin n'a pas hésité à se séparer du meneur.

Les Bucks ont utilisé la "stretch provision" pour libérer l'ex-superstar des Portland Trail Blazers en lissant son salaire sur les 5 prochaines années : 22,5 millions de dollars seront inscrits, tous les ans, dans les comptes de Milwaukee jusqu'en 2030.

De son côté, Lillard va donc percevoir l'intégralité des 112,5 millions de dollars prévus dans son contrat de 2 ans. Le tout en étant désormais libre de rejoindre la franchise de son choix.

Damian Lillard, le grand gagnant ?

Très rapidement après l'annonce de Shams Charania, la première réaction de Lillard a fuité : il serait plutôt heureux de ce dénouement surprise. Initialement, les Bucks n'avaient pas l'intention de le couper. Mais l'opportunité avec Turner a bousculé les projets de la direction de Milwaukee.

Avec la blessure de Tyrese Haliburton, les Indiana Pacers se montraient réticents à l'idée de retenir le pivot en payant la "luxury tax". Ils ont tenté, à plusieurs reprises, de le prolonger en réalisant des offres "inférieures" au marché. Une ouverture pour les Bucks, qui l'ont signé pour 107 millions de dollars sur 4 ans afin de remplacer Brook Lopez.

Pour permettre ce deal, Milwaukee a donc coupé Lillard. Avec la "stretch provision" la plus importante de l'histoire de la NBA ! Il s'empare d'ailleurs assez nettement du record en dépassant Nicolas Batum (coupé par les Charlotte Hornets en récupérant 9 millions de dollars par an de 2020 à 2023).

Les relais du natif d'Oakland ont rapidement partagé sa "satisfaction" de se retrouver dans une telle situation. Il y a eu The Athletic, Chris Haynes mais aussi Marc J. Spears. Bien évidemment, il y a de la communication derrière les informations données aux journalistes.

Malgré son déclin ces dernières années, Damian Lillard reste une superstar. Se faire couper de cette manière, cela peut avoir un impact. En affichant une réaction positive, il peut orienter les débats. Pour autant, on peut aussi réellement penser qu'il est heureux de cette situation.

Tout d'abord, il va pouvoir faire l'intégralité de sa rééducation à Portland. On le sait, sur le plan personnel, il a mal vécu son déménagement, loin de sa famille, à Milwaukee. Pour récupérer après sa rupture du tendon d'Achille, il est désormais libre de se rapprocher des siens en revenant dans l'Oregon.

Ensuite, pour la première fois de sa carrière, Lillard va pouvoir choisir sa destination en tant que joueur libre. Longtemps fidèle aux Trail Blazers, il n'avait pas choisi de partir aux Bucks. Il s'agissait d'un trade.

Cette fois-ci, il va bel et bien décider de son avenir. Une aubaine à ce stade de sa carrière. Surtout que par rapport à son contrat, il ne s'attendait pas à avoir cette opportunité avant 2027. De plus, quitter Milwaukee, dont le projet semble instable, ne doit pas le déranger...

Enfin, pour sa prochaine destination, il peut totalement se détacher de l'aspect financier. Déjà assuré de toucher l'argent des Bucks, le meneur va pouvoir simplement se concentrer sur l'aspect sportif. Et il a même l'occasion d'aider sa prochaine franchise en signant un contrat très abordable.

Un avenir à trancher

Assez rapidement, une question devrait donc se poser : quel futur pour Lillard ? De son côté, ESPN explique que le joueur devrait se concentrer, dans l'immédiat, sur sa rééducation. Pour la saison 2025-2026, il n'aurait pas l'intention de s'engager avec une nouvelle équipe.

Dans tous les cas, par rapport à sa blessure, il ne devrait pas être en mesure de retrouver les parquets sur cet exercice. Et attendre pourrait lui permettre d'avoir une réflexion poussée sur ses opportunités. Dans le même temps, Spears a lui évoqué le plan de l'ex-Blazers : parapher un deal de deux ans avec son prochain club. Une sécurité pour garder le contrôle de la fin de sa carrière.

Et visiblement, il va avoir l'embarras du choix ! Sur ses deux années à Milwaukee, Lillard a déçu. Son déclin a été visible. Mais on parle d'un joueur toujours capable de tourner à 24,9 points, 7,1 passes décisives et 4,7 rebonds de moyenne. Et même avec sa sérieuse blessure, il incarne une opportunité quasiment inespérée : il est libre et disponible à un coût très réduit.

De très nombreux prétendants l'ont déjà contacté. Les médias américains évoquent une "dizaine" d'appels pour prendre la température. Les pistes évoquées ? Le Miami Heat, intéressé par son profil depuis de nombreuses années. Les Golden State Warriors, pour rapatrier le natif d'Oakland.

Et même Portland, pour un retour à la maison. Mais ce dossier risque de susciter les intérêts de nombreux candidats au titre NBA. Au final, Lillard repart de Milwaukee avec ce qu’il n’avait jamais eu : le pouvoir de choisir. À ce stade de sa carrière, il s'agit d'un luxe inestimable.

