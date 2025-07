Myles Turner signe aux Bucks, sacrée pioche de Milwaukee !

Les Milwaukee Bucks sont déterminés à convaincre Giannis Antetokoumpo de rester dans le Wisconsin et il s'en donne les moyens. La franchise vient de réaliser l'un des premiers très gros coups de cette Free Agency en dénichant Myles Turner, récent finaliste NBA avec les Indiana Pacers. Selon Shams Charania, le pivot va signer pour 107 millions de dollars sur quatre ans. La dernière saison de son contrat est en option et il dispose d'un trade kicker toujours intéressant pour les joueurs aussi souvent cités dans les rumeurs de transfert.

Avec Turner, les Bucks remplacent Brook Lopez, parti aux Los Angeles Clippers, pour un joueur bien plus jeune (29 ans) et déterminant dans le parcours d'Indiana. L'Américain tournait à plus de 15 points et 6 rebonds cette saison, mais aussi à 2 blocks et 39% à trois-points. Il va aider Milwaukee à solidifier sa défense autour de Giannis tout en étirant les lignes en attaque. Un bon move après quelques signatures à un montant honnête (Kevin Porter, Gary Trent, Taurean Prince).

Myles Turner voulait rester à Indiana mais les Pacers n'étaient pas enclins à payer la Luxury Tax, surtout suite à la blessure de Tyrese Haliburton. Dans la foulée, les Bucks ont coupé Damian Lillard, à qui il restait deux ans de contrat.

