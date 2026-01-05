Anthony Black rejoint un cercle mythique du Magic aux côtés de Tracy McGrady

À 21 ans, Anthony Black a signé l’une de ses performances les plus marquantes, entrant dans l’histoire du Magic et se plaçant aux côtés d’une légende de la franchise.

Dans une performance qui restera longtemps gravée dans l’histoire du Orlando Magic, Anthony Black a rejoint un cercle extrêmement exclusif de joueurs de la franchise grâce à une prestation complète et inspirée lors de la victoire 135-127 face aux Indiana Pacers. À seulement 21 ans, il a marqué les esprits et gravi une nouvelle étape significative dans sa jeune carrière.

Face à Indiana, Black a livré l’un de ses matchs les plus complets en carrière. Titulaire pour cette rencontre, il a joué 36 minutes, finissant avec une ligne statistique impressionnante : 27 points, 10 passes décisives, 4 contres, 3 rebonds et une interception. Cette combinaison précieuse de scoring et de création a aidé Orlando à prendre l’avantage dans un match qui n’a jamais été simple, malgré un départ lent face aux Pacers.

Ce soir-là, Black n’a pas seulement brillé individuellement. Il s’est inscrit dans l’histoire de la franchise en devenant le cinquième joueur de 21 ans ou moins du Magic à enregistrer au moins 25 points et 10 passes décisives dans un match, rejoignant des noms qui ont marqué l’histoire de la franchise.

Parmi eux, on retrouve des figures comme Tracy McGrady, Paolo Banchero, Victor Oladipo et Cole Anthony.

Après le match, Anthony Black a reconnu l’importance de ce jalon dans sa progression, se disant à la fois fier et conscient du chemin parcouru depuis ses débuts dans la ligue.

« C’est un honneur de me retrouver aux côtés de joueurs qui ont contribué à l’histoire de cette franchise », a-t-il déclaré, mettant en avant le travail et la constance qu’il a dû fournir pour arriver à ce niveau.

Orlando n’a pas gagné ce match grâce à Black seul. Desmond Bane a mené l’équipe avec 31 points, 6 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 1 contre, tandis que Paolo Banchero a ajouté 28 points et 12 rebonds, consolidant la puissance offensive des Wolves dans un affrontement où six joueurs ont terminé avec plus de 10 points.

La trajectoire de Black cette saison reflète une progression constante. Souvent utilisé comme un sixième homme ou dans des rôles limités lors de ses premières saisons, il a su capitaliser sur ses opportunités en attaque comme en création de jeu, gagnant la confiance du staff et un rôle plus central dans l’attaque du Magic.

Cette performance et ce moment marquant interviennent alors qu’Orlando essaie de remonter au sein de la Conférence Est (avec un bilan positif de ), cherchant à rester dans la course aux playoffs tout en capitalisant sur l’éclosion de talents jeunes comme Black.

Depuis sa pointe à 38 unités contre les Nuggets il y a quelques jours, Anthony Black tourne à 25 points et 6 passes sur 5 rencontres. Cette saison, il affiche 15,5 points, 4,1 rebonds et 3,6 passes en moins de 30 minutes de jeu. C'est 6 points de plus par rapport à la saison dernière (9,4 points).

À 21 ans et déjà visible dans les livres d’histoire du Magic, Anthony Black continue de gravir les échelons, confirmant que son rôle dans l’équation du Magic n’est plus une simple projection d’avenir, mais une réalité du présent.

