Anthony Davis, comment il a tourné la page

Anthony Davis ne s’attendait pas à un tel changement. Surtout dans le cadre d’un trade d’une telle envergure. En février dernier, l’intérieur a quitté les Los Angeles Lakers pour les Dallas Mavericks. Lors du deal concernant Luka Doncic.

Après 6 années en Californie, le joueur de 32 ans n’a pas vu venir cet échange. Comme tout le monde. Et forcément, il a eu besoin de temps pour digérer la nouvelle. Avec un contexte difficile autour de lui avec les incompréhensions concernant les choix des Mavs.

Pour le média Andscape, AD a raconté sa gestion des évènements.

"Évidemment, les 48 premières heures ont été un choc parce que je ne m'y attendais pas. Personne ne s'y attendait. Mais je sais que de mon côté, avec mon équipe, ma famille et tous ceux qui travaillent avec moi, je ne m'y attendais pas.

Même lorsque j'ai reçu des appels à ce sujet, j'ai pensé que les gars se moquaient de moi. Mais cela s'est avéré vrai et donc ma première émotion a été le choc. Simplement par rapport à notre situation, à notre 5ème place à l’Ouest, à notre progression...

Ensuite, je savais ce que Luka représentait pour les Mavs, pour l’équipe. Donc je me demandais ce que je devais dire à ces gars en arrivant en tant que nouveau leader afin de les amener à faire quelque chose de spécial ? Et pour eux, ils venaient probablement d’assister au plus gros trade de l’histoire.

Et je ne pouvais même pas jouer. J’ai donc pris la température avec les gars et j’ai laissé les choses se faire d’elles-mêmes. Maintenant, nous avons des liens très étroits. Je suis heureux ", a assuré Anthony Davis.

Le temps fait effectivement bien les choses. Et Anthony Davis, à l’image de son récent retour de blessure, a aussi fait les efforts pour s’intégrer à Dallas.

Anthony Davis ne s’est pas senti respecté… 🤐