Anthony Davis “aime jouer pour les Lakers” malgré les incertitudes

Arrivé à Los Angeles en 2019 alors qu’il était le visage des Pelicans, on imagine difficilement Anthony Davis dans un autre maillot aujourd’hui. Lui non plus, d’ailleurs, ne se voit pas quitter les Lakers. L’intérieur a de nouveau déclaré sa flamme à la franchise californienne, où son avenir semble de plus en plus trouble.

Une fois cette saison terminée, il ne restera plus qu’une année de contrat pleinement garantie à Davis. Il pourra alors activer sa clause de résiliation pour devenir agent libre en 2024. « The Unibrow » a ainsi évoqué son futur lors d’un entretien-fleuve avec Dave McMenamin d’ESPN.

« J’adore être à Los Angeles. Ma famille adore ça. J’aime jouer pour les Lakers », assure-t-il. « Quand le temps sera écoulé, honnêtement, je ne suis pas sûr de la direction que l’équipe souhaite prendre ou de la conversation que nous aurons. Mais quand le moment viendra, nous nous assoirons, aurons ces conversations et nous verrons ensuite. »

Plus que jamais, son avenir aux Lakers est incertain. LeBron James, qui a signé une extension cet été, a aligné son contrat sur celui de son coéquipier. Le « King » ayant d’ores et déjà annoncé qu’il souhaitait jouer avec son fils avant de raccrocher les baskets, il y a une chance que son départ marque la fin d’un cycle pour la franchise.

Anthony Davis se confie sur sa relation avec LeBron James

Pour le moment, Anthony Davis reste concentré sur les objectifs de son équipe. Los Angeles, qui sort déjà de deux saisons compliquées, occupe actuellement la 10e place de l’Ouest et devra batailler pour se qualifier en playoffs. Mais cela n’empêche pas sa star de rêver d’une nouvelle bague, ce qui serait historique.

« Nous sommes à égalité avec Boston, à 17 titres. Je veux jouer un rôle dans le 18e qui fera de cette franchise le numéro 1 », annonce l’ancien champion, titré en 2020.

Rien n’est encore fait, mais Davis est particulièrement bien installé à Los Angeles. Cette saison, il affiche des moyennes de 25,9 points et 12,4 rebonds par match, à 55,9 % au tir. Un niveau de performance qui le place parmi les meilleurs intérieurs de la ligue, malgré une santé fragile qui l’empêche de dominer durablement.

En l’absence de LeBron James, le lieutenant a su prendre les rênes de l’équipe et s’imposer comme un leader vocal. Un signe d’évolution encourageant pour son avenir.

Anthony Davis mobilisé par les Lakers pour finir la saison