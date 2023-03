Anthony Davis mobilisé par les Lakers pour finir la saison

Voilà à quoi ressemble la crise à Los Angeles. Les Lakers, 10e de la Conférence Ouest, tentent de décrocher à tout prix leur ticket pour le play-in dans une course effrénée à la postseason. Pour ça, ils sont prêts à faire jouer Anthony Davis en back-to-back.

Oui, vous avez bien lu : Anthony Davis, en back-to-back. D’après Chris Haynes du Bleacher Report, dans son podcast #thisleague UNCUT, l’intérieur devrait disputer les rencontres face au Jazz et aux Clippers, début avril. Et ce même s’ils se succèdent à 24 heures d’intervalle.

Austin Reaves, peut-être plus qu'une bonne pioche pour les Lakers

Connu pour sa santé fragile, Davis n’a joué que 46 matches sur 72 cette saison. Ce chiffre relativement faible constitue tout de même un record sur les trois dernières années. Les Lakers ont ainsi décidé de l’économiser sur les back-to-back pour éviter une potentielle blessure. Ces restrictions ont parfois agacé AD, qui préfèrerait logiquement être avec ses coéquipiers, sur le terrain.

« Franchement, c’est difficile. À chaque match, bien évidemment, j’ai envie d’être sur le parquet pour jouer. Mais avant même mon retour, on a parlé de ça avec les médecins et l’organisation. On a décidé qu’il était préférable pour moi de ne pas jouer en back-to-back. C’est une réaction au stress. Donc il faut faire les bonnes choses pour que je sois prêt à jouer et j’ai toujours besoin de ce jour de repos. Évidemment, ça craint », a soufflé Anthony Davis, la semaine dernière.