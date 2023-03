Anthony Davis, la frustration de devoir se gérer

Avec 35 points et 17 rebonds, Anthony Davis a été le grand artisan de la victoire face aux New Orleans Pelicans (123-108) la nuit dernière. Relancé après un match raté contre les New York Knicks (108-112), l'intérieur des Los Angeles Lakers aurait aimé enchaîner la nuit prochaine sur le parquet des Houston Rockets.

Mais il n'en aura pas la possibilité. Récemment de retour après une blessure au pied, AD ne peut pas participer à un back-to-back. Et malgré une frustration légitime par rapport aux besoins des Angelenos d'engranger des victoires, le joueur de 30 ans connaissait les conditions imposées par le staff médical californien à son retour.

"Franchement, c'est difficile. Surtout car à chaque match, bien évidemment, j'ai envie de me retrouver sur le parquet pour jouer. Mais avant même mon retour, on a parlé de ça avec les médecins et l'organisation. La décision a été prise qu'il était mieux pour moi de ne pas jouer en back-to-back. C'est une réaction au stress. Donc il faut faire les bonnes choses pour que je sois prêt à jouer et j'ai toujours besoin de ce jour de repos. Evidemment, ça craint", a soufflé Anthony Davis.

Les Lakers ont une gestion sur le long terme. Et ils sont raisons. Forcer pour obtenir une qualification en Playoffs (ou Play-In) ne rime à rien si Anthony Davis rechute. Et même pour l'avenir, il faut bien évidemment le protéger.

Et même sans lui, Los Angeles doit pouvoir s'en sortir contre les Rockets.

Anthony “Wilt” Davis a activé le mode glouton !