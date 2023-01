Anthony Davis, les Lakers optimistes pour son retour

La suite de la saison des Los Angeles Lakers va très certainement dépendre d'Anthony Davis. En feu pendant plusieurs semaines, l'intérieur a été stoppé dans son élan par une blessure au pied. Sans lui, les Californiens ont trouvé des solutions et sont toujours "en vie" à l'Ouest.

Cependant, pour accrocher les Playoffs (ou même le Play-in), son retour semble bien évidemment indispensable. Alors qu'une éventuelle rechute serait normalement synonyme d'une fin de saison, la star des Angelenos réalise de bons progrès.

Face à la presse, l'entraîneur des Lakers Darvin Ham a affiché son optimisme.

"AD avait l'air vraiment bien. Il se trouvait un peu sur le parquet aujourd'hui. Donc nous sommes dans les temps par rapport à ce que nous avions prévu pour lui permettre de revenir dans l'équipe. Encore une fois, nous allons dans la bonne direction. Il se sent bien. Et nous sommes tous impatients. Il se trouve parfaitement en accord avec le plan initial", a assuré Darvin Ham.

Malgré ce discours, le retour d'Anthony Davis n'est pas imminent. On peut peut-être l'espérer avant la fin du mois de janvier. Et il s'agit déjà d'une bonne nouvelle pour les Lakers. Avec également les retours attendus de Lonnie Walker IV et d'Austin Reaves, Los Angeles veut, à nouveau, enclencher une série positive.

Anthony Davis à l’origine de l’inactivité des Lakers sur le marché ?