Les Mavs veulent-ils éviter d'entacher la valeur sur le marché d'Anthony Davis ?

La situation d’Anthony Davis à Dallas continue d’alimenter les discussions. Alors que le pivot All-Star semblait proche d’un retour, il ne reprendra pas la compétition tant que le propriétaire Patrick Dumont n’aura pas donné son feu vert.

Selon ESPN, Dumont a exigé de recevoir des données médicales prouvant que Davis ne risque pas d’aggraver sa contracture au mollet gauche avant d’autoriser son retour. Le joueur est de nouveau listé comme incertain pour la réception des Phoenix Suns, mais il manquera finalement un septième match consécutif.

Désaccords en interne sur la gestion du dossier Davis

La situation illustre les tensions qui traversent actuellement la franchise. D’après les mêmes sources, une divergence est apparue entre le directeur de la performance Johann Bilsborough et le staff médical personnel du joueur. Bilsborough estimait que le risque de rechute était encore trop élevé.

Dumont a finalement tranché en faveur de la prudence, s’alignant sur les recommandations internes. Cette décision, prise quelques heures avant l’annonce du licenciement de Nico Harrison, traduit aussi la perte de confiance du propriétaire envers son ancien dirigeant. L’ancien GM poussait en effet pour un retour rapide sur le terrain.

Un retour trop précipité déjà coûteux par le passé

Anthony Davis n’a disputé que 14 matches, plus deux de play-in, depuis son arrivée à Dallas dans le cadre du trade controversé de Luka Doncic. Déjà diminué à son arrivée, il s’était blessé à l’adducteur en février dernier après avoir forcé son retour, manquant ensuite six semaines de compétition.

Cette fois, les Mavericks ne veulent courir aucun risque. Les médecins craignent qu’une reprise prématurée puisse entraîner une blessure bien plus grave, comme celle subie par Tyrese Haliburton, victime d’une rupture du tendon d’Achille en juin dernier.

Le message est clair : Davis ne reviendra que lorsque Patrick Dumont sera convaincu qu’il est totalement remis. Et cette fois, personne dans l’organisation ne prendra le moindre pari.

En même temps, si les rumeurs disent vrai, il serait vraiment difficile d'obtenir une belle contrepartie dans le trade d'un Anthony Davis blessé...

