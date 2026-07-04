Anthony Davis, les Warriors n’ont pas la clé…

Pour avoir une chance de signer LeBron James, les Golden State Warriors ont besoin de mettre la main sur Anthony Davis.

Il ne s'agit pas d'un secret, les Golden State Warriors ont un plan ambitieux sur cette intersaison. Signer LeBron James et récupérer Anthony Davis pour les associer à Stephen Curry et Draymond Green. Mais ce projet peut-il réellement se concrétiser en seulement quelques jours ?

Pour attirer le King, agent libre très convoité sur le marché, les Dubs ont besoin de monter un trade pour l’intérieur, actuellement sous contrat avec les Washington Wizards. Et selon les informations du journaliste d’ESPN Shams Charania, les Californiens ne parviennent pas à débloquer le dossier AD.

Jusqu’à maintenant, les discussions entre les Warriors et les Wizards n’ont pas avancé. Et sans Davis, Golden State n’est pas vu comme un candidat sérieux à la signature de James. A ce stade de sa carrière, le natif d’Akron souhaite rejoindre une équipe capable de viser le titre NBA.

Et en l’état, les Warriors ne figurent donc pas au sommet de la liste de James. Bien évidemment, la situation peut rapidement évoluer. Mais les dirigeants californiens vont devoir très vite accélérer s’ils veulent avoir une vraie chance de monter un trade pour Anthony Davis.

Surtout que la concurrence s’intensifie pour LeBron James...

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