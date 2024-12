Les résultats de la nuit en NBA, celle d'Anthony Edwards

Knicks @ Magic : 108-85

Pacers @ Celtics : 105-142

Spurs @ Nets : 96-87

Timberwolves @ Rockets : 113-112

Grizzlies @ Pelicans : 132-124

Cavaliers @ Nuggets : 149-135

Mavericks @ Suns : 98-89

Warriors @ Clippers : 92-102

- Les Houston Rockets ont subi le come-back des Minnesota Timberwolves (112-113). Avec un panier de la victoire signé Anthony Edwards ! Très actif en début de partie, le patron des Wolves (24 points) a aussi pris ses responsabilités dans le money-time.

A 23 secondes du terme de la rencontre, l'arrière a rentré un tir primé pour l'emporter ! Et pourtant, à 3 minutes de la fin, les Texans avaient 12 points d'avance... Grâce à Alperen Sengun (38 points, 12 rebonds) et Amen Thompson (20 points, 11 rebonds), les Rockets semblaient se diriger vers un succès logique.

Puis la catastrophe ! Avec un 10-0 pour les Wolves. Malgré sa copie XXL, Sengun a contribué à ce revers en craquant sur la ligne : 2/4 dans les derniers instants. Et finalement, sur la dernière possession, Fred VanVleet a loupé sa tentative. Fin de série pour Houston après 4 victoires consécutives.

