Anthony Edwards déjà prêt pour le Game 1 ou 2 contre les Spurs ?

Et si Anthony Edwards revenait plus tôt que prévu et même dès les premiers matches de la série contre les Spurs ?

Alors qu’on pensait les Minnesota Timberwolves privés d’Anthony Edwards pour le début de leur série face aux San Antonio Spurs, le scénario pourrait finalement changer beaucoup plus vite que prévu.

La franchise du Minnesota a listé sa star comme questionable pour le Game 1 prévu ce lundi soir. Une évolution majeure après la blessure au genou gauche subie contre Denver au premier tour.

Edwards s’était blessé lors du Game 4 face aux Nuggets en hyperextension du genou, avec en prime une contusion osseuse. À ce moment-là, les premières estimations laissaient penser à une absence de plusieurs matches, voire d’une bonne partie de la demi-finale de conférence. Huit jours plus tard, le voilà déjà autorisé à reprendre les activités sur le parquet.

Le staff médical des Wolves voulait surtout observer sa capacité à gérer la douleur, retrouver de la force et des appuis corrects avant de lui donner le feu vert définitif. En clair : s’il ne débute pas la série lors du Game 1, un retour dès le Game 2 semble désormais totalement crédible.

Ce serait évidemment un boost immense pour Minnesota, déjà diminué par la perte de Donte DiVincenzo pour le reste des playoffs. Sans Edwards, les Wolves ont survécu grâce à un collectif solide et à l’émergence d’Ayo Dosunmu, lui aussi listé questionable avant ce premier match.

Reste maintenant à savoir dans quel état physique se présentera “Ant”. Même s’il joue rapidement, il pourrait être limité dans ses changements de direction et son explosivité. Mais pour les Spurs de Victor Wembanyama, la menace existe déjà : Anthony Edwards pourrait bien être de retour plus tôt que tout le monde ne l’imaginait.