Anthony Edwards est devenu le 3e plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à atteindre les 8 000 points en carrière la nuit dernière, lors de la défaite des Minnesota Timberwolves à domicile contre les Cleveland Cavaliers. Edwards a inscrit 28 points pour dépasser cette marque. A 23 ans et 167 jours, il n'est devancé que par deux autres phénomènes, toujours en activité : LeBron James (22 ans et 74 jours) et Kevin Durant (22 ans et 189 jours).

On ne l'évoque pas souvent, mais Anthony Edwards a aussi de solides prétentions pour finir assez haut dans le classement des meilleurs marqueurs all-time en NBA.

Son record de points sur un match est pour le moment de 53 et il tourne à 23.3 points de moyenne depuis son arrivée en NBA en 2020.

Cet accomplissement d'atteindre les 8 000 points lui a clairement fait plaisir, à en juger par son large sourire au moment où les Timberwolves l'ont annoncé sur le jumbotron de la salle en cours de rencontre.