Les résultats de la nuit en NBA

Suns @ Pistons : 125-121

Hawks @ Celtics : 119-115, après prolongation

Sixers @ Pacers : 102-115

Wizards @ Warriors : 114-122

Cavs @ Wolves : 124-117

Rockets @ Blazers : 125-103

- Boston continue d'être en difficulté à domicile. Les Celtics ont perdu en prolongation à la maison face aux Hawks cette nuit et 8 de leurs 13 défaites cette saison l'ont été au TD Garden. Jayson Tatum incertain pour une blessure à l'épaule, a grimacé une partie du match, s'est pris le bec avec DeAndre Hunter et a manqué un panier à 3 points pour éviter la prolongation.

Les champions en titre, décevants ces derniers temps, sont tombés sur une équipe d'Atlanta résistante et clutch, à l'image de Dyson Daniels et Onyeka Okwongu, décisifs en overtime. Trae Young (28 pts) a fait son retour dans le cinq après avoir manqué le dernier match et a distribué 11 passes. Jalen Johnson (14 pts, 13 rbds) était lui aussi présent, au contraire de Zaccharie Risacher, qui manquera encore au moins un match pour soigner ses adducteurs.

- Anthony Edwards est devenu le 3e plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à atteindre les 8 000 points en carrière, derrière LeBron James et Kevin Durant. Malheureusement, ça n'a pas empêché les Timberwolves de s'incliner à domicile devant les Cavs. Cleveland a parfaitement rebondi après la défaite contre OKC. Si les deux équipes étaient à égalité à la pause, et malgré l'absence d'Evan Mobley, les hommes de Kenny Atkinson ont été en contrôle par la suite, avec un backcourt tranchant dans lequel Donovan Mitchell (36 pts) et Darius Garland (29 pts) ont posé trop de problèmes à Minnesota. Rudy Gobert a fini en double-double avec 17 points et 12 rebonds. George Niang (15 pts, 10 rbds) et Ty Jerome (15 pts et +28 de +/-) ont eu un fort impact en sortie de banc.

- Nick Richards a réussi ses débuts avec les Suns. Le nouveau pivot de Phoenix a fini en double-double (21 pts, 11 rbds) en sortie de banc pour aider les Suns à prendre le dessus sur les pistons. La deuxième mi-temps de Kevin Durant (30 de ses 36 pts après le repos) et les 35 points de Devin Booker (son cinquième match de suite à 30 pts ou +) ont aussi beaucoup compté.

- Les Sixers ont fait de leur mieux mais n'ont pu vaincre les Pacers sans Joel Embiid, Paul George, Kyle Lowry ou encore Guerschon Yabusele, tous blessés. Indiana est en forme et l'a confirmé avec une 8e victoire en 9 matches, derrière le duo Siakam (21 pts) - Turner (18 pts). Philadelphie n'a pas marqué le moindre panier sur les trois dernières minutes du match. C'est la cinquième défaite de suite pour les hommes de Nick Nurse.

- Golden State a gagné un deuxième match de suite après avoir disposé - comme tout le monde ou presque - de Washington, mais à quel prix ? Stephen Curry a quitté ses partenaires prématurément en fin de match après s'être blessé à la cheville sur une action sous le panier avec son ancien coéquipier Jordan Poole, et Draymond Green, de retour de maladie, a ressenti ses douleurs au mollet et n'a joué que 3 minutes. Curry a eu le temps de marquer 26 points pour aider Andrew Wiggins (31 pts, 11 rbds) à gérer les assauts des Wizards. Il a aussi réussi... ça.

Jordan Poole, pour le deuxième match de sa carrière au Chase Center en tant qu'adversaire, a claqué 38 points avec la claire intention de briller. Alex Sarr (11 pts, 9 rbds, 2 asts, 1 stl, 1 blk à 3/7 à 3 pts) et Bilal Coulibaly (4 pts, 7 asts, 6 rbds) ont été actifs comme à leur habitude et ont même parfois combiné pour marquer.

This play shows a few intriguing facets to Alex Sarr's skill set. Here, the 7-footer maneuvers into the lane and has the vision to send a nice pass to Bilal Coulibaly for an easy layup. pic.twitter.com/S9dgRAvcD5 — Josh Robbins (@JoshuaBRobbins) January 19, 2025

- Houston a infligé une cinquième défaite de suite à Portland tout en reprenant sa bonne dynamique après la défaite à Sacramento. Les Rockets se sont détachés en deuxième mi-temps, grâce notamment à Jalen Green (26 pts) et Alperen Sengun (23 pts, 15 rbds). En l'absence d'Amen Thompson, Jae'Sean Tate était titulaire côté texan. A Portland, Jerami Grant a fait son retour après 9 matches d'absence. Rayan Rupert n'a joué que deux minutes pour les Blazers, et Scott Henderson a fini avec 21 pts et 11 asts en sortie de banc.