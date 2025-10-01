Anthony Edwards : les conseils de Michael Jordan pour « passer un cap »

Anthony Edwards a confirmé au media day qu’il a sollicité Michael Jordan cet été pour affiner son jeu, notamment au poste et à mi-distance. Le All-Star des Timberwolves a détaillé plusieurs axes de progression avec l’ambition d’emmener Minnesota plus loin au printemps.

Edwards raconte des échanges indirects, via un contact commun, avec la légende des Bulls : « [Il m’a aidé sur] le fait d’aller sur mes spots, de m’élever et de tirer au-dessus du défenseur », explique-t-il. Surtout, un détail technique l’a marqué : « Je pense que le meilleur conseil qu’il m’a donné, c’est que la plupart des joueurs s’appuient sur l’adversaire au poste avec les fesses, alors que lui le fait avec le haut du dos », ajoute-t-il en désignant son épaule droite.

Au-delà de l’attaque, l’objectif est global. « Je pense que la victoire commence par le fait d’être ensemble et ça commence l’été. On doit être ensemble. On doit être une équipe. On ne peut pas attendre le All-Star Break pour essayer de devenir une équipe. Il faut le faire maintenant », insiste Edwards, qui dit avoir « ajouté une nouvelle dimension » à son jeu.

Minnesota a conservé 7 de ses 8 meilleurs scoreurs et a travaillé l'alchimie collective, notamment via des un-contre-un répétés pour mieux gérer les espaces.

Le coach Chris Finch précise les priorités individuelles et le plafond collectif : « Anthony doit développer son playmaking et comprendre comment contrôler l'espace balle en main. […] Exécuter et finir les actions qui sont là devant lui, puis continuer à être ce joueur d’élite soir après soir. C’est ce qu’il faut pour être MVP dans cette ligue. Et je pense clairement qu’il a l’ADN pour ça. »

Edwards ne se dérobe pas : « Il faudra gagner davantage et que j’“aligne beaucoup de points” » pour entrer dans la conversation du MVP, nuance-t-il, en rappelant que la colonne “W” reste prioritaire.

"Avec Jordan, on n’a pas vraiment la relation que vous imaginez" - Anthony Edwards

Interrogé sur les obstacles à l’Ouest, Edwards refuse de ne citer que le champion en titre : « Je ne pense pas que ce soit juste le Thunder. Je pense qu’il y a tout un tas d’équipes qui se sont améliorées cet été. Je pense que les Nuggets vont être sacrément bons. Donnez [à Nikola Jokic] deux ou trois shooteurs ? Ils vont être durs à battre. On ne peut pas se concentrer seulement sur le Thunder. » Rappelons que Ant n’avait rentré que 11 tirs extérieurs sur 39 tentatives sur la série perdue face à OKC au printemps.

Enfin, Anthony Edwards précise la nature actuelle de ses échanges avec Jordan : « On n’a pas vraiment la relation que vous imaginez pour l’instant. Ça viendra. » Pour 2025-26, la feuille de route est simple : transposer ces apprentissages à un rôle de franchise-player plus complet : davantage d’attaques du cercle, de lecture face aux prises à deux, et une agressivité maîtrisée en money-time. Tout cela en capitalisant sur une base collective stable.

🎙️ Michael Jordan, Klay Thompson, Dee Brown... dans nos rêves