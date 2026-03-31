Anthony Edwards manque le début du match… pour une raison improbable

Annoncé titulaire, Anthony Edwards n’était pas sur le parquet au coup d’envoi. Son explication, aussi simple qu’humaine, a fait sourire tout le monde.

Les Minnesota Timberwolves ont largement dominé les Dallas Mavericks (124-94), mais la soirée a aussi été marquée par une scène improbable autour d’Anthony Edwards. Annoncé dans le cinq majeur, la star des Wolves… n’était tout simplement pas là au moment de l’entre-deux.

Remplacé au pied levé par Mike Conley, Edwards n’a rejoint le parquet qu’après 2 minutes et 1 seconde de jeu. La raison ? Aussi simple qu’humaine. « Un appel de la nature », a résumé l’entraîneur Chris Finch.

Le principal intéressé a lui aussi pris la situation avec le sourire. « Mike m’a couvert », a glissé Edwards en souriant, conscient du timing pour le moins particulier.

Privé de six matchs auparavant à cause d’une douleur au genou droit, le All-Star a ensuite retrouvé le terrain avec énergie, même en sortie de banc. En 23 minutes, il a inscrit 17 points, dans un rôle légèrement différent mais toujours impactant.

Son retour était attendu, et il ne l’a pas caché. « J’étais malheureux sur le banc », a-t-il expliqué, avant d’ajouter qu’il se sentait « comme un enfant dans un magasin de bonbons » une fois de retour sur le terrain.

Chris Finch a lui salué la prestation de son joueur, au-delà de l’anecdote.

« Ant a été énorme. Sa défense était exceptionnelle. Il a laissé le jeu venir à lui, est resté agressif, a pris des décisions plus rapides. Et du coup, tout avait l’air facile pour lui. »

Avant cette rencontre, Edwards tournait à 29,5 points de moyenne, un record en carrière, en 35,5 minutes par match. Son retour intervient à un moment clé de la saison, puisqu’il devra disputer les huit derniers matchs de Minnesota pour rester éligible aux distinctions individuelles, notamment une sélection All-NBA.

Déjà septième du vote MVP lors des deux dernières saisons, Edwards reste un élément central des ambitions des Wolves sur cette fin d’exercice. Dans une soirée globalement maîtrisée pour Minnesota, cette séquence restera comme le moment le plus marquant. Une entrée en jeu retardée… mais un retour réussi.

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