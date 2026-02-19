Le débat sur le meilleur joueur NBA continue d’animer la ligue. Cette fois, c’est Rich Paul, fondateur de Klutch Sports et agent de LeBron James, qui a pris position en faveur d’Anthony Edwards.
Dans son podcast Game Over avec Max Kellerman, Rich Paul a été catégorique.
« C’est le meilleur joueur », a-t-il déclaré. « Tu ne peux pas regarder un match, n’importe quel soir, contre n’importe qui, et te dire : “Oh, cette personne est meilleure qu’Anthony Edwards.” »
Et cela implique Nikola Jokic, récemment nommé meilleur joueur de la ligue par un panel de joueurs NBA.
« J’adore Jokic, sans aucun doute, mais non », a-t-il ajouté.
À 24 ans, la star des Minnesota Timberwolves réalise la meilleure saison statistique de sa carrière avec 29,3 points de moyenne, accompagnés de 5,2 rebonds et 3,7 passes décisives. Il affiche également 49,3 % de réussite au tir et 40,2 % à trois points, ce qui lui a valu une quatrième sélection consécutive au All-Star Game.
En face, Jokic continue d’empiler les distinctions avec trois trophées de MVP lors des cinq dernières saisons. Cette année encore, le pivot des Denver Nuggets tourne à 28,7 points, 12,3 rebonds et 10,7 passes par match.
Le duel entre Edwards et Jokic aura d’ailleurs un nouvel épisode le 1er mars, lorsque Minnesota se déplacera à Denver.
