Le puissant agent Rich Paul affirme qu’Anthony Edwards est aujourd’hui le meilleur joueur de la NBA.

Le débat sur le meilleur joueur NBA continue d’animer la ligue. Cette fois, c’est Rich Paul, fondateur de Klutch Sports et agent de LeBron James, qui a pris position en faveur d’Anthony Edwards.

Dans son podcast Game Over avec Max Kellerman, Rich Paul a été catégorique.

« C’est le meilleur joueur », a-t-il déclaré. « Tu ne peux pas regarder un match, n’importe quel soir, contre n’importe qui, et te dire : “Oh, cette personne est meilleure qu’Anthony Edwards.” »

Et cela implique Nikola Jokic, récemment nommé meilleur joueur de la ligue par un panel de joueurs NBA.

« J’adore Jokic, sans aucun doute, mais non », a-t-il ajouté.

À 24 ans, la star des Minnesota Timberwolves réalise la meilleure saison statistique de sa carrière avec 29,3 points de moyenne, accompagnés de 5,2 rebonds et 3,7 passes décisives. Il affiche également 49,3 % de réussite au tir et 40,2 % à trois points, ce qui lui a valu une quatrième sélection consécutive au All-Star Game.

En face, Jokic continue d’empiler les distinctions avec trois trophées de MVP lors des cinq dernières saisons. Cette année encore, le pivot des Denver Nuggets tourne à 28,7 points, 12,3 rebonds et 10,7 passes par match.

Le duel entre Edwards et Jokic aura d’ailleurs un nouvel épisode le 1er mars, lorsque Minnesota se déplacera à Denver.