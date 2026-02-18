Un sondage de joueurs NBA place Nikola Jokic au sommet, devant Shai Gilgeous-Alexander et d’autres stars.

Nikola Jokic a reçu une reconnaissance de poids : celle de ses pairs. Selon un sondage réalisé par Joe Vardon pour The Athletic lors du All-Star Weekend, le pivot des Denver Nuggets a été désigné meilleur joueur NBA par un panel de plus de 30 joueurs.

Ça vaut ce que ça vaut puisque l’échantillon est relativement faible. Mais chaque interrogé est évidemment un grand spécialiste de ce sport et ça donne une tendance intéressante.

Jokic a obtenu cinq votes, soit le total le plus élevé du sondage. Le triple MVP tourne cette saison à 28,7 points, 12,3 rebonds et 10,7 passes de moyenne, avec 59 % de réussite au tir, et se dirige vers une deuxième saison consécutive en triple-double de moyenne.

« Globalement, je dirais Jokic », a confié Norman Powell au journaliste. « Pour son jeu complet, ce qu’il est capable de faire, ce qu’il représente pour son équipe, les statistiques qu’il peut produire et la facilité avec laquelle il le fait. »

Même constat du côté de Jalen Johnson :

« Il est dominant depuis tellement longtemps et ce qu’il fait chaque soir est vraiment impressionnant. »

Le MVP en titre Shai Gilgeous-Alexander a reçu trois votes. A égalité avec Luka Doncic, Donovan Mitchell en a obtenu deux, dont un venant de lui-même et un de son coéquipier Jaylon Tyson. Six autres joueurs ont récolté une voix chacun. Ni LeBron James ni Stephen Curry n’ont été cités.

Dans un contexte où le débat sur le meilleur joueur de la ligue reste permanent, ce vote interne confirme l’impact et la constance de Nikola Jokic aux yeux des acteurs de la NBA eux-mêmes.

