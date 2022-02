Peut-être que le fait que les Minnesota Timberwolves ne soient pas l'équipe la plus médiatisée et regardée de la ligue incite à penser qu'Anthony Edwards n'est qu'un bon petit talent avec une honnête carrière devant lui. Pourtant, en termes de précocité et d'instinct de scoreur, l'arrière sophomore est lancé sur des bases très, très élevées.

Dimanche, lors de la victoire des Wolves contre les Pacers, Edwards a marqué le coup. Outre ses 37 points, le n°1 de la Draft 2021 est devenu, dès son premier panier de la soirée, le 4e plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à atteindre la barre des 2 500 points en carrière.

A 20 ans et 192 jours, Anthony Edwards n'est devancé que par LeBron James, Kevin Durant et Devin Booker. Plutôt pas mal comme modèles à suivre, entre deux des meilleurs joueurs de tous les temps et un multiple All-Star qui aspire à les imiter un jour.

Cette saison, Minnesota est compétitif et est aux portes du top 6 directement qualificatif pour les playoffs. "Ant-Man", avec ses 22.4 points de moyenne à 44%, n'y est évidemment pas étranger. Le garçon gagne en expérience et on a hâte de le voir dans un contexte de playoffs ou de play-in. Son insouciance et sa spontanéité font de lui un candidat sérieux pour faire le show dans pareille situation.

CQFR : Anthony Edwards, quelle précocité ! Tatum taille patron