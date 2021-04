Anthony Edwards explique pourquoi les Wolves sont plus décisifs qu’en début de saison

Les Minnesota Timberwolves ont infligé hier soir une rare défaite à domicile au Utah Jazz (101-96), la meilleure équipe de la Conférence Ouest cette saison. Ils peuvent remercier encore une fois Anthony Edwards. Le premier choix de la dernière draft a compilé 23 points, 9 rebonds, 4 passes et 5 interceptions. Une performance de patron pour le rookie.

La victoire est d’autant plus belle parce que les loups ont su faire la différence dans les moments clés. Ils ont passé un 17-4 au retour des vestiaires pour prendre le large. Et ils n’ont pas paniqué quand le Jazz a effacé le déficit le déficit de 11 points. Les jeunes équipes peuvent avoir tendance à craquer quand elles voient leur avance s’effondrer. Mais Karl-Anthony Towns et les siens ont tenu bon pour finalement l’emporter.

Les progrès du groupe sont évidents. Les Wolves étaient absolument catastrophiques lors de la première moitié de saison mais ils montrent des signes de plus en plus encourageants depuis plusieurs semaines. Notamment dans les quatrièmes quart temps. Et pour Anthony Edwards, l’explication est très simple :

Asked Anthony Edwards why the Timberwolves have been playing better in 4th quarters recently compared to the beginning of the season.

His answer: "I was on the bench back then."

— Dane Moore (@DaneMooreNBA) April 25, 2021