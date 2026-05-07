Anunoby sort blessé… gros coup dur pour les Knicks ?

Les New York Knicks ont pris une option sérieuse sur la qualification en menant 2-0 face à Philadelphie après leur victoire 108-102 au Game 2. Mais la fin de match a été assombrie par la sortie inquiétante de OG Anunoby.

L’ailier s’est blessé dans les dernières minutes, visiblement touché à la jambe après une tentative de dunk. Il a quitté le terrain en boitant, avant de signaler lui-même au banc qu’il devait sortir, juste après un tir de Mikal Bridges qui donnait quatre points d’avance aux Knicks à moins de trois minutes de la fin. Après la rencontre, le flou était total. Le coach Mike Brown n’a pas pu en dire beaucoup plus :

« On aurait dit qu’il boitait, mais je ne sais rien de plus. On ne m’a rien dit. Je sais juste qu’il est sorti et qu’il n’est pas revenu. Je n’ai encore parlé à personne. »

Aucune mise à jour officielle n’a été communiquée dans la foulée, ni sur la nature exacte de la blessure, ni sur d’éventuels examens. Même incertitude côté joueurs. Jalen Brunson a éludé la question :

« Je verrai ça en temps voulu. Je n’en sais pas beaucoup plus. »

Un coup dur potentiel pour New York

Avant de sortir, Anunoby avait pourtant livré un match plein : 24 points, 5 rebonds, 4 interceptions et 1 contre en 37 minutes. Depuis le début des playoffs, il est le deuxième scoreur des Knicks derrière Brunson, mais aussi leur joueur le plus efficace, avec 64 % au tir et près de 60 % à trois points.

Son importance dépasse largement les chiffres. Impact défensif, polyvalence, capacité à peser sans monopoliser le ballon : il est au cœur de l’équilibre new-yorkais sur cette série. Et son historique de blessures n’aide pas à rassurer. Déjà touché aux ischios lors des playoffs 2024, il avait dû manquer plusieurs matchs avant de tenter un retour précipité, sans succès.

Une série relancée… ou fragilisée ?

New York a "fait le job" en validant deux victoires à domicile, mais une éventuelle absence d’Anunoby pourrait changer la dynamique. Le Game 3 se jouera à Philadelphie, dans un contexte forcément plus hostile. Bridges, lui, préfère rester dans le discours classique :

« On verra ce que c’est, mais ce sera “next man up”. »

Encore faut-il que le prochain homme puisse remplacer un joueur aussi clé dans cette machine lancée à pleine vitesse...

Comment Victor Wembanyama a changé son approche sur le Game 2