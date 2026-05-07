Après un Game 1 brouillon, Wembanyama revient plus efficace et porte les Spurs dans une démonstration totale.

Deux jours après un Game 1 paradoxal, Victor Wembanyama n’a pas tardé à remettre les pendules à l’heure. San Antonio a écrasé Minnesota 133-95 pour revenir à 1-1 dans la série, porté par une prestation bien plus maîtrisée de son intérieur français.

Lundi, Wembanyama avait déjà marqué les esprits avec un triple-double hors norme (12 contres, 11 points, 15 rebonds)… mais une efficacité catastrophique (5/17 au tir, 0/8 à trois points). Un match à deux visages, spectaculaire en défense, frustrant en attaque. Mercredi, le décor a changé.

En seulement 26 minutes, Wembanyama compile 19 points, 15 rebonds et 2 contres. Des chiffres solides, mais surtout une impression totalement différente. Cette fois, il ne subit plus : il impose.

Le Français termine à 7/15 au tir et inscrit deux paniers longue distance (2/7), retrouvant du rythme et de la justesse dans ses choix. Moins de tirs forcés, moins de précipitation, et une présence offensive bien plus lisible pour ses coéquipiers. Ce n’est pas encore la version totalement dominante vue au premier tour, mais la progression est évidente.

Un ajustement immédiat après le Game 1

Là où Minnesota avait réussi à le sortir de ses zones de confort, San Antonio a corrigé le tir. Wembanyama a été mieux servi, plus proche du cercle, et surtout moins contraint à créer seul face à la défense physique des Wolves. Résultat : moins de déchets, plus d’impact.

Et quand son attaque suit, son influence globale devient tout de suite plus problématique pour l’adversaire. A la question "comment avez-vous appréhendez ce match", Victor a répondu simplement :

« Il faut bien démarrer un match, c’est aussi simple que ça. Prendre le contrôle du rebond dès le début, aller chercher des rebonds offensifs et faire circuler le ballon. »

Et quand le journaliste rappelle que les Spurs n'ont aucune expérience à ce niveau, il réagit encore de façon direct :

« Ça montre qu’on s’en fiche. C’est aussi simple que ça. »

Au-delà du cas Wembanyama, c’est toute l’équipe des San Antonio Spurs qui a haussé le ton. Après avoir laissé filer le Game 1, les Texans ont imposé un défi physique constant, étouffant complètement Minnesota. La différence est flagrante : pression tout terrain, agressivité sur chaque possession, et un rythme que les Wolves n’ont jamais réussi à suivre.

Dans ce contexte, la montée en puissance de Wembanyama agit comme un multiplicateur. Moins spectaculaire que son match à 12 contres, mais bien plus inquiétant pour la suite.

Minnesota repart avec un split à l’extérieur, ce qui reste une bonne opération. Mais le signal envoyé par San Antonio est fort. L’ajustement a été rapide, et la marge de progression existe encore.

Si Wembanyama continue sur cette lancée, avec plus d’efficacité et la même présence des deux côtés du terrain, l’équilibre de la série pourrait rapidement basculer.

Edwards avait prévenu les Wolves mais ils n'ont pas écouté