Après la catastrophe, les Lakers et les Clippers ne joueront pas ce weekend

Comme on pouvait s'en douter à la vue des images terrifiantes des incendies qui ravagent certains quartiers de Los Angeles, il n'y aura pas de match NBA à L.A. ce samedi. Les Lakers et les Clippers devaient tous les deux jouer à domicile - les Lakers contre les Spurs et les Clippers face aux Hornets - mais les dégâts terribles causés par la catastrophe et le fait que les familles de certains joueurs et membres des staffs soient directement touchés et concernés a poussé la ligue à prendre cette décision, annoncée par Shams Charania et Malika Andrews d'ESPN.

JJ Redick, qui a dû faire évacuer sa famille et dont le domicile fait partie de ceux détruits par les incendies, était très touché après l'entraînement de son équipe, mais a indiqué qu'il relativisait sa situation par rapport à des gens moins chanceux que lui. Le coach des Lakers a perdu près de 20 ans de souvenirs et de choses accumulées avec sa femme et ses enfants.

"Je ne veux pas que les gens se sentent désolés pour ma famille et moi. On va s'en sortir. Mais il y a des gens qui, en raison de problèmes de politique et d'assurances, ne vont pas aussi bien s'en sortir que nous".

Les Lakers sont censés affronter à nouveau les Spurs à San Antonio dans la nuit de lundi à mardi. Les Clippers, eux, doivent recevoir Brooklyn dans la nuit de mercredi à jeudi.