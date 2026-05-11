Après l’expulsion de Victor Wembanyama, Mitch Johnson a accusé les arbitres de ne pas suffisamment protéger la star française.

L’expulsion de Victor Wembanyama dans le Game 4 face aux Minnesota Timberwolves a logiquement provoqué de vives réactions du côté des San Antonio Spurs. Après la défaite 114-109, Mitch Johnson s’en est directement pris à l’arbitrage, estimant que le Français n’était pas suffisamment protégé par les officiels.

Victor Wembanyama a été expulsé au début du deuxième quart-temps après un coup de coude au niveau du visage et de la gorge de Naz Reid. Les arbitres ont transformé la faute offensive initiale en Flagrant 2 après revisionnage de la vidéo, provoquant la première expulsion de la carrière NBA du Français.

Mais pour Mitch Johnson, le problème dépasse largement cette seule action.

« Vu à quel point les adversaires jouent physique contre lui, à un moment donné, il doit se protéger », a lancé le coach des Spurs après la rencontre. « Sur chaque action, partout sur le terrain, les joueurs essaient de lui imposer leur physique. »

Johnson a dénoncé le traitement réservé à Wembanyama depuis le début des playoffs.

« Il se fait pousser en transition alors qu’il court simplement vers l’avant. Nous, on ne se plaint pas parce qu’on veut juste jouer. On s’en fout un peu. Mais au bout d’un moment, il devrait être protégé. Sinon, il va devoir se protéger lui-même, et malheureusement ce genre de choses arrive.

Ça commence à devenir dégueulasse. Il essaie de se battre à travers tout ça, d’être professionnel, mature, de gérer ce genre de choses… Je suis content qu’il ait pris les choses en main. Pas le fait d’avoir frappé Naz Reid, je veux être très clair avec ça. Je suis content que Naz Reid soit OK… mais il va devoir se protéger lui-même s’ils (les arbitres) ne le font pas. Et je trouve ça dégueulasse. »

De’Aaron Fox a lui aussi estimé que la situation aurait pu être évitée si les arbitres avaient sifflé plus tôt.

« Son bras gauche était retenu, et je pense qu’on apprend tous à protéger le ballon au niveau du menton. Ce genre de choses arrive. Si la faute est sifflée avant, ça n’arrive probablement jamais. »

Même son de cloche chez Dylan Harper, qui a assuré que Wembanyama n’avait pas voulu blesser Naz Reid.

« On pouvait voir sa frustration. Je ne pense pas que c’était intentionnel. C’était plutôt : “Ils continuent de me tenir, j’essaie de me protéger parce que personne d’autre ne va me protéger.” »

Victor Wembanyama n’a pas parlé aux médias après la rencontre. Mais pour son coach et ses équipiers, c’est les arbitres qui sont en cause. Sa faute est celle d’un joueur, d’une star qui se frustre de ne pas protégée par les arbitres quand ses adversaires vont trop loin.

Décidément, l’arbitrage est au centre des polémiques pendant ses playoffs. On s’en passerait bien…