Evan Fournier a vu son weekend prendre une magnifique tournure après avoir été mis au courant de l'hommage rendu par sa ville d'enfance.

Evan Fournier a grandi dans le Val-de-Marne, où sa passion pour le basket est née. Il a signé sa première licence avec le club de Saint-Charles Basket et, 26 ans plus tard, la ville de Charenton lui a rendu hommage.

La commune qui l'a vu faire ses premiers pas sur un parquet et réaliser ses premiers dribbles a décidé de renommer un gymnase à son nom.

Evan Fournier MVP, l’Olympiakos sur le toit de l’Europe

Un grand honneur qui rend justice au palmarès du joueur avec l'équipe de France et les différents clubs dans lesquels il a évolué.

C'est une nouvelle que le joueur s'est empressé de partager sur ses réseaux sociaux. Une attention qui l'a visiblement beaucoup ému. Il a répondu avec un message touchant :

Hier, la ville de Charenton m’a annoncé que le gymnase dans lequel j’ai grandi, où j’ai passé des heures à rêver, à faire la table de marque le dimanche, à trash-talker les N2 le samedi soir, portera désormais mon nom. C’est difficile de mettre des mots sur une telle émotion.… — Evan Fournier (@EvanFourmizz) June 21, 2026

À 33 ans, l'arrière tricolore joue encore l'un des meilleurs baskets de sa carrière. Auteur d'une incroyable saison avec l'Olympiakos, Evan Fournier a remporté l'Euroligue ainsi que le championnat grec, tout en étant élu MVP des Finales dans les deux compétitions.

Si son année sportive a été exceptionnelle, elle se termine également sur une magnifique note sur le plan personnel.