Euroleague : l’ASVEL de Nando De Colo réussit un joli coup

Les scores en Euroleague

ASVEL - Dubaï : 85-79

Hapoël Tel Aviv - Monaco : 85-77

FC Barcelone - Zalgiris : 73-88

Milan - Valence : 100-103

Etoile Rouge Belgrade - Baskonia : 90-72

- Portée par un excellent Nando De Colo, l’ASVEL a renversé Dubaï dans le quatrième quart-temps pour s’imposer dans sa salle sur le fil (85-79). Les Villeurbannais étaient menés de 9 points à l’entame des 10 dernières minutes et ils ont passé un 26-11 pour prendre le contrôle du match. En bon leader, statut qu’il assume depuis le début de la saison du haut de ses 38 ans, De Colo a compilé 24 points et 5 passes décisives. Glynn Watson a ajouté 21 points.

- Moins de réussite pour l’AS Monaco. Opposés aux premiers de l’Euroleague, le promu de l’Hapoël Tel Aviv, Mike James (20 points) et ses partenaires ne sont pas parvenus à surfer sur leur excellent troisième quart-temps pour conclure leur comeback. Vasilije Micic (22 points) a repris les commandes du jeu et Tel Aviv a décroché un nouveau succès. Le début de campagne est poussif pour Monaco.

- Tout roule en revanche pour Kaunas. Le Zalgiris est allé s’imposer sur le parquet du FC Barcelone en dominant les Catalans tout du long malgré la blessure rapide de Williams-Goss. Maodo Lo a été responsabilisé et l’ancien parisien a parfaitement pris le relais en inscrivant 20 points. Sylvain Francisco s’est aussi illustré en finissant avec 14 points et 4 passes décisives. Les Lituaniens maintiennent la pression sur l’Hapoël après six journées.

- Autre équipe qui monte, l’étoile rouge de Belgrade. Les Serbes ont décroché un quatrième succès de suite. Ils ont complètement relevé la barre depuis l’arrivée sur le banc de Sasa Obradovic. Jordan Nwora a notamment marqué 19 points et le club de Belgrade n’a pas eu à forcer son talent pour venir à bout de Baskonia, qui n’a toujours pas gagné un match cette saison. Malgré les défaites, Timothé Luwawu-Cabarrot continue de scorer. Il a inscrit 24 points et tourne à 20 points de moyenne tout en sortant du banc pour les Basques.

- Thriller offensif entre Valence et Milan, avec une victoire finale des Espagnols malgré 37 d’évaluation (31 points) de l’ancien joueur NBA Leandro Bolmaro.