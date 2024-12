Atlanta, l’équipe qui prouve que parier sur la NBA est une mauvaise idée

Il y a toujours des parieurs plus compétents que d'autres et qui arrivent sans doute à tirer leur épingle du jeu. Mais la NBA reste quand même une nébuleuse en la matière. Les Atlanta Hawks, par exemple, sont un cauchemar pour les gens qui aiment miser et s'appuyer sur des tendances et une certaine forme de logique.

Ainsi, depuis le début de la saison, Atlanta est la seule équipe à avoir battu à la fois les Cavs et les Celtics, les deux meilleurs bilans. Mais c'est aussi la seule équipe à avoir perdu contre les Pistons et les Wizards. Si Washington a gagné cette saison, c'est d'ailleurs pour le moment uniquement grâce aux Hawks, la seule équipe à s'être inclinée - deux fois - face aux Wizards...

En définitive, les Hawks sont une équipe assez jeune et irrégulière, même s'ils restent sur trois victoires de suite, et il n'y a rien d'anormal à ça. Il est simplement compliqué de deviner contre quelles équipes ils seront en difficulté ou pas. Parieurs, fuyez. Les autres, appréciez de voir une équipe avec du talent et un Français n°1 de Draft se développer et se mêler à la lutte pour le play-in tournament.