Austin Reaves dans le 5, le pari gagnant de Darvin Ham

En grande forme ces dernières semaines, Austin Reaves a été logiquement récompensé par son entraîneur Darvin Ham. Pour défier les Phoenix Suns (122-111), l'arrière a eu le droit de débuter dans le 5 majeur. Un choix réalisé au détriment de Malik Beasley.

Malgré ce nouveau statut, le joueur de 24 ans a encore répondu présent : 25 points et 11 passes décisives. Outre cet apport statistique, le natif de Newark a joué un rôle majeur dans ce succès précieux pour les Angelenos.

"Un changement par rapport au fait d'être titulaire ? Pour moi, j'ai toujours la même mentalité à l'approche d'un match, je veux gagner. A tout prix. Gagner. C'est la seule chose qui compte vraiment", a assuré Austin Reaves face à la presse.

"J'ai simplement eu le sentiment que c'était une décision logique. Et je tiens à saluer Beas (Malik Beasley, ndlr), un vrai pro qui a compris l'aspect stratégique de ce choix. Il était concentré et prêt à répondre en sortie de banc. Il a d'ailleurs inscrit deux gros tirs à trois points et a été compétitif.

Nous avions besoin de ça", a expliqué le coach californien.