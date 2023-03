Les résultats de la nuit en NBA

Nuggets @ Wizards : 118-104

Knicks @ Heat : 120-127

Pacers @ Raptors : 118-114

Warriors @ Mavs : 127-125

Sixers @ Bulls : 116-91

Rockets @ Grizzlies : 125-130

Spurs @ Bucks : 94-130

Hawks @ Wolves : 124-125

Blazers @ Jazz : 127-115

Suns @ Lakers : 111-122

Le classement

- Karl-Anthony Towns pouvait difficilement rêver d'un meilleur retour. Après 3 mois d'absence, le pivot des Wolves était de retour dans le cinq cette nuit pour la réception d'Atlanta. Alors que son équipe était menée d'un point à 3 secondes de la fin, "KAT" (22 pts à 8/18) a obtenu et converti deux lancers pour offrir la victoire aux Wolves.

Les Hawks étaient frustrés après la rencontre. Une faute de Taurean Prince sur Saddiq Bey sur la dernière possession du match a été oubliée par les arbitres, qui ont reconnu leur erreur par la suite.

Rudy Gobert a posé 12 points et 12 rebonds dans cette victoire qui permet à Minnesota de consolider sa 7e place à l'Ouest.

- Toujours dans cette lutte pour les playoffs et le play-in, la victoire des Warriors sur le parquet de Dallas est extrêmement précieuse. Golden State n'avait plus gagné deux matches à l'extérieur de suite depuis les Finales 2022 et a survécu au retour de Luka Doncic (30 pts, 17 pds) pour conforter sa 6e place.

Stephen Curry est passé en mode playmaker (20 points, 13 passes, dont celle qui a permis à Draymond Green de marquer à 3 points pour casser la dernière égalité dans le 4e quart-temps) et il faut saluer les 58 points du banc californien, notamment la performance de Jonathan Kuminga (22 pts à 9/11).

Austin Reaves encore excellent, retour gagnant pour Morant

- Les Lakers ont réussi un gros coup à Phoenix et sont maintenant à 7-5 sans LeBron James, avec une 10e place provisoirement récupérée. Piloté par Austin Reaves (25 pts, 11 pds), titulaire, le groupe de Darvin Ham a tenu bon face aux Suns avec de bonnes performances d'Anthony Davis (27 pts) et D'Angelo Russell (26 pts). Le visage des Lakers en deuxième mi-temps a vraiment été prometteur et le sprint final (il reste 9 matches) s'annonce plutôt bien pour L.A.

- Ja Morant est sorti du banc pour son premier match depuis sa suspension. Le meneur de Memphis a participé à la victoire des siens à domicile contre Houston et a apporté 17 points et 5 passes avec le meilleur +/- du match (+11) et une émotion assez visible. L'homme fort des Grizzlies a de nouveau été Jaren Jackson Jr, qui a roulé sur la raquette avec 37 points, 10 rebonds et 2 contres à 14/20.

- Miami a pris le dessus sur New York pour revenir à deux victoires seulement des Knicks et afficher le même bilan que les Nets. L'objectif de revenir dans le top 6 est en bonne voie, grâce au très bon 4e quart-temps de Jimmy Butler (35 points, 9 passes) et Tyler Herro (14 de ses 22 points dans l'ultime période). Le Heat a su calmer Julius Randle (15 pts) après son match à 57 pts, laissant le trio Brunson-Grimes-Barrett compiler 63 points.

- Les mauvais jours semblent passés pour Denver. Les Nuggets ont conquis une deuxième victoire de suite à Washington en se montrant costauds en deuxième mi-temps sous l'impulsion de Nikola Jokic (31 pts, 12 rbds, 7 pds, 3 stls) et Michael Porter Jr (21 pts). Les Wizards n'en finissent plus de perdre et ne disputeront très probablement pas le play-in tournament.

- Sans surprise, les Bucks ont roulé sur San Antonio et ont même pu reposer les cadres, notamment Giannis Antetokounmpo, qui n'a eu besoin que de 24 minutes pour poser 31 points et 14 rebonds. Milwaukee va se lancer dans un road trip de 4 matches avec 2.5 longueurs d'avance sur Boston en tête de l'Est.

- Philadelphie a pour sa part calmé des Bulls en pleine bourre, malgré l'absence de James Harden et la gêne au mollet de Joel Embiid, qui a mis un terme à sa rencontre après 16 minutes de jeu. Pas de quoi faire paniquer les Sixers, qui se sont reposés sur Tyrese Maxey (21 pts), Tobias Harris (20 pts) et De'Anthony Melton (25 pts) pour plier l'affaire.

- Les Pacers ont créé la surprise à Toronto malgré l'absence de Tyrese Haliburton. Emmenés par Andrew Nembhard (25 pts, 10 pds), qui jouait pour la première fois de sa carrière en NBA sur le sol de son pays natal, les joueurs de Rick Carlisle ont mis fin à la série de 7 victoires consécutives à domicile des Raptors. Pour la première fois dans l'histoire, trois Canadiens étaient titulaires au sein de la même équipe (Mathurin, Nembhard et Brissett), ce qui est symboliquement arrivé à Toronto, le soir de la Canada Basketball Night.

- Alors qu'on les pensait se diriger droit vers une mise au frigo de Damian Lillard et du tanking de fin de saison, les Blazers ont réussi à s'imposer sur le parquet du Jazz, face à un concurrent direct. Après 6 défaites de suite, Portland a relevé la tête grâce à Damian Lillard (30 pts) au record personnel de Shaedon Sharpe (24 pts) et à l'impact de Trendon Watford (21 pts).

Les Blazers ont quatre victoires de moins que les Lakers, 10e, et il faudra quand même un petit miracle pour se qualifier pour le play-in.