Austin Reaves bientôt verrouillé par les Lakers ?

Sans surprise, les Los Angeles Lakers ont l'intention de prolonger, le plus tôt possible, l'arrière Austin Reaves.

Austin Reaves incarne, sans le moindre doute, l'un des meilleurs rapports qualité/prix en NBA. En 2023, les Los Angeles Lakers ont réussi à conserver l'arrière pour 53,8 millions de dollars sur 4 ans. Un deal, déjà à l'époque, très favorable aux Angelenos.

Avec la nouvelle dimension prise par le talent de 26 ans ces dernières semaines, ce contrat est une véritable aubaine pour les Californiens. Depuis le All-Star Break, il tourne à 22,6 points, 5 passes et 4,5 rebonds de moyenne.

Aux côtés de Luka Doncic et de LeBron James, il s'impose comme le troisième homme fort de cette équipe. Et les Lakers n'ont bien évidemment pas l'intention de le perdre. Ainsi, ils sont déjà prêts à le verrouiller, le plus tôt possible, selon ESPN.

Dès cet été, Reaves se retrouve éligible à une prolongation de 4 ans pour 89,2 millions de dollars (avec l'effacement de son option à 14,8 millions de dollars en 2026-2027). Il a aussi la possibilité d'attendre l'été 2026 avec une extension à 98 millions de dollars sur 4 ans.

Il peut également devenir agent libre à partir de 2026 (ou 2027 après son option). Mais entre les deux camps, l'histoire semble bien parti pour continuer. En 2023, Austin Reaves avait accepté de faire un effort financier pour s'installer sur la durée à Los Angeles.

Et désormais, le mariage pourrait se confirmer sur plusieurs années. Avec à la clé, une récompense bien méritée.

