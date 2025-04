Austin Reaves est devenu une star - ou presque - cette saison. Son rôle et sa contribution ont changé aux Los Angeles Lakers. Une explosion qui devrait s’avérer insuffisante pour le trophée de Most Improved Player selon son coach, JJ Redick.

Pourtant, Austin Reaves est passé de 15,9 pts par match la saison passée à 19,9 cette année. Visuellement aussi, son impact dans le jeu est clairement plus grand. Mais pour le technicien des Lakers, son joueur ne gagnera pas. La faute à un Award pas clairement défini, et qui suscite le débat chaque année.

Interrogé lors d’un entraînement de son équipe, JJ Redick a été clair :

« Il ne le gagnera pas, donc c’est… je veux dire, c’est une discussion stérile. »

Et si Austin Reaves ne le gagnera pas selon lui, c’est parce que le trophée de MIP ne récompense plus la meilleure progression désormais. Il a placé une charge, pas injustifiée, à ce qu’est devenu le trophée :

« Je déteste cet Award parce qu’ils n’ont pas réussi à le définir clairement. Et je pense que l’esprit de ce trophée a été détourné. On devrait l’appeler le trophée du "Haut choix de draft qui est sur un contrat max et est maintenant devenu un All-Star". Appelons-le comme ça, parce que c’est ce que c’est devenu. »

JJ Redick with a discussion about NBA awards today after practice, says he think he is more informed to make picks as a coach than he was as a media member. That said, he didn’t even want to discuss Austin Reaves’ case as MIP because he says that award’s been misinterpreted pic.twitter.com/WnFhY90Bbp

— Dave McMenamin (@mcten) April 2, 2025