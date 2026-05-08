Après le Game 2 contre OKC, Austin Reaves a dénoncé un manque de respect des arbitres et détaillé un échange très tendu.

La tension est montée d’un cran dans la série entre les Los Angeles Lakers et le Oklahoma City Thunder, et pas seulement sur le parquet. Après la défaite 125-107 lors du Game 2, Austin Reaves a longuement évoqué ses échanges tendus avec les arbitres.

Auteur de 31 points et 6 passes, l’arrière des Lakers s’est retrouvé au cœur de plusieurs discussions animées avec le corps arbitral, dont une séquence marquante en fin de match avec l’arbitre John Goble.

« J’ai eu l’impression d’être respectueux toute la soirée. Franchement, il y a plein de fois dans le passé où j’ai dit bien pire », a expliqué Reaves après la rencontre.

Le joueur est revenu en détail sur l’épisode de l’entre-deux, moment où la tension est montée.

« Sur l’entre-deux, quand ils changeaient les positions, je voulais passer de l’autre côté parce qu’il y avait un joueur là-bas. J’essayais juste de garder un avantage. Et il s’est retourné et il m’a crié au visage. »

Une réaction qu’il n’a pas comprise : « J’ai trouvé ça irrespectueux. Pendant tout ce temps-là, je n’ai pas l’impression qu’il leur ait beaucoup parlé, à eux. Je ne crois pas qu’il soit intervenu pour leur dire quelque chose. »

Sans nier l’intensité du moment, Austin Reaves insiste sur la manière.

« Au final, on est des adultes, et je ne pense pas qu’il ait besoin de me crier dessus comme ça. Je lui ai dit. Je n’ai pas été irrespectueux. »

Jusqu’à ce moment-là, puisqu’on a clairement pu l’entendre avoir des mots plus violents par la suite :

« C’est de la merde que tu me parles comme ça. Pussy ! », semble-t-il dire sur une vidéo prise courtside.

Austin Reaves was absolutely done with the referees: “That’s some bulls**t for you to talk to me like that. P***y.” (via @JoelXLorenzi) pic.twitter.com/qRSzzTFqE6 — Legion Hoops (@LegionHoops) May 8, 2026

L’arrière des Lakers estime même avoir été traité différemment de ce qu’il aurait subi dans la situation inverse.

« Je lui ai dit que si j’avais fait ça en premier, j’aurais pris une faute technique. J’ai l’impression que la seule raison pour laquelle je n’en ai pas pris une, c’est parce qu’il savait qu’il avait tort. »

Après la rencontre, Reaves est à nouveau allé à la rencontre de l’arbitre. Ses équipiers l’ont rejoint et les Lakers ont eu une petite discussion avec le corps arbitral.

Austin Reaves was absolutely done with the referees: “That’s some bulls**t for you to talk to me like that. P***y.” (via @JoelXLorenzi) pic.twitter.com/qRSzzTFqE6 — Legion Hoops (@LegionHoops) May 8, 2026

Austin Reaves and the Lakers just had a meeting with the refs after the game to share their frustration with them. pic.twitter.com/exHIVkrese — Legion Hoops (@LegionHoops) May 8, 2026

Malgré cette frustration, les Lakers doivent rapidement se reconcentrer sur l’enjeu sportif. La série se poursuit désormais à Los Angeles, où ils tenteront de réagir devant leur public lors du Game 3.

Dans un contexte déjà tendu, la relation avec les arbitres pourrait rester un élément à surveiller sur la suite de cette confrontation.