Austin Reaves lâche un indice sur son avenir

Une tendance forte se dessine pour l'avenir de l'arrière des Los Angeles Lakers Austin Reaves, agent libre cet été.

Entre Austin Reaves et les Los Angeles Lakers, l'histoire semble bien partie pour continuer. Sur cette intersaison, l'arrière devrait devenir agent libre en déclinant sa "player option" à 14,9 millions de dollars en 2026-2027.

Grâce à ses belles performances, le joueur de 27 ans risque de signer un contrat lucratif. Et sans même avoir besoin de faire jouer la concurrence. En effet, depuis plusieurs semaines, il se dit que les Angelenos ont l'intention de conserver Reaves sur le long terme afin de l'associer à Luka Doncic.

Et l'intérêt paraît mutuel. Auprès de TMZ Sports, le natif de Newark a confirmé son envie de continuer aux Lakers. Sur le papier, il faut rappeler qu'il se retrouve éligible à un contrat à 241 millions de dollars sur 5 ans à Los Angeles. Et les autres équipes ont la possibilité de lui offrir 178 millions de dollars sur 4 ans.

Très clairement, les Californiens vont sortir le grand jeu pour le conserver. Mais les deux parties devraient bel et bien négocier avec un possible "effort" financier de la part de Reaves. L'objectif ? Permettre à LA d'avoir une flexibilité financière plus importante pour recruter.

En tout cas, les Lakers semblent avoir la main sur le dossier Austin Reaves.

Luka Doncic a prévenu les Lakers pour Austin Reaves