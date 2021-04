L'équipe de France connaît le programme de préparation qui la mènera jusqu'aux JO 2021 et au match face à Team USA !

Mine de rien, les Jeux Olympiques 2021 à Tokyo approchent à grands pas, avec un premier match le 25 juillet contre l'ogre de la compétition : les Etats-Unis, revanchards après leur débâcle du Mondial 2019. Avant de défier Team USA en poule, les Bleus ont un programme chargé dans les semaines et les mois qui viennent.

Le 23 juin, les coéquipiers de Nicolas Batum seront à l'Insep pour des examens médicaux, avant un stage à Pau jusqu'au 6 juillet. Au sortir de cette étape béarnaise, les hommes de Vincent Collet affronteront leur meilleur ennemi, l'Espagne, à deux reprises en 48 heures. La première manche aura lieu à Malaga le 8 juillet, le retour ayant lieu à Paris le 10. Quatre jours plus tard, les Bleus s'envoleront pour Tokyo, d'où ils se rendront à Oshino pour un stage qui les verra opposés au Japon le 18 juillet, puis à un adversaire à détermier le 20 juillet. Deux jours plus tard, ce sera le départ pour le village olympique et la cérémonie d'ouverture.

Rappelons qu'outre Team USA, premier adversaire de poule, l'équipe de France devra se défaire de l'Iran et d'un qualifié du TQO disputé au Canada. Au cas où, vous pouvez cocher la date du 7 août, celle de la finale du tournoi olympique où on espère, pourquoi pas, retrouvez nos Bleus !

La France affrontera Team USA aux JO 2021 !