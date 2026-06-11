Après une fin de match complètement folle entre les Spurs et les Knicks cette nuit, c'est finalement New York qui s'est imposé à la suite d'une remontée historique après avoir été mené de 29 points. Un record absolu. Retour sur cinq des plus grands come-backs de l'histoire des Finales NBA.

5. Pacers vs Thunder 2025 (111-110)

Les 5 de départ

Pacers : Tyrese Haliburton, Pascal Siakam, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Myles Turner

Thunder : Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Luguentz Dort, Cason Wallace, Chet Holmgren

Lors des Finales NBA 2025, Indiana se fait surclasser pendant tout le Game 1 face à OKC. SGA plante 38 points et les Pacers se retrouvent dans le quatrième quart-temps menés de 15 points à neuf minutes de la fin du match.

À la différence du Thunder, aucun joueur des Pacers ne dépasse les 20 points. Indiana va constamment se retrouver derrière avant de revenir petit à petit. À une seconde de la fin, Tyrese Haliburton, en leader, prend ses responsabilités et envoie un tir à la dernière seconde... Clutch, c'est dedans.

WHAT THE HALI x4 😱 Tyrese Haliburton won Game 1 of the NBA Finals after the Pacers trailed by 15 in the 4th quarter to the Thunder one year ago today!pic.twitter.com/GCA3YZFhrC https://t.co/EZFvoaYqqE — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 5, 2026

Cette nuit-là, les Pacers se sont finalement imposés 111 à 110 grâce à Haliburton, qui verra malheureusement son rêve de champion se briser dans le Game 7 à la suite de sa blessure au tendon d'Achille.

4. Mavericks vs Heat 2011 (95-93)

Les 5 de départ

Mavericks : Dirk Nowitzki, Shawn Marion, Tyson Chandler, Jason Kidd, DeShawn Stevenson

Heat : Dwyane Wade, Chris Bosh, LeBron James, Joel Anthony, Mike Bibby

En 2011, les Finales opposent Dallas à Miami. Avec un Heat ultra-favori emmené par LeBron James, MVP 2010, et une victoire dans le Game 1, c'est logiquement que la franchise floridienne domine le Game 2.

Miami voit son avance accroître jusqu'à 15 points à sept minutes de la fin du quatrième quart-temps, notamment grâce à une grosse performance de Wade. Mais Dallas, porté par un Dirk Nowitzki en puissance, réalise un run de 22-4 dans les dernières minutes.

L'ailier allemand inscrit les neuf derniers points des Mavs avant de crucifier Miami par un lay-up à trois secondes de la fin. Victoire 95 à 93 et 24 points pour Dirk.

8. Dirk Nowitzki Caps a Mavericks 15-point comeback with a Game-Winning Layup in 2011. pic.twitter.com/q0ng2yMKrS — SleeperHoops (@Sleeper_Hoops) June 4, 2026

Menés 1-0, les Mavericks voient ce come-back du Game 2 changer totalement la dynamique de la série. Dallas et Dirk Nowitzki remporteront finalement leur premier titre en six matchs.

3. Rockets vs Magic 1995 (120-118)

Les 5 de départ :

Rockets : Hakeem Olajuwon, Clyde Drexler, Robert Horry, Kenny Smith, Mario Elie

Magic : Nick Anderson, Horace Grant, Anfernee Hardaway, Shaquille O'Neal, Dennis Scott

En 1995, il y a 31 ans, les Finales NBA opposent le champion en titre Houston au Magic d'Orlando mené par Shaquille O'Neal.

Dans le Game 1, le début du match est une catastrophe pour les Rockets, qui voient un retard de 20 points s'accumuler à la mi-temps.

Cette nuit-là, Kenny Smith a eu la main chaude. Après quatre lancers francs consécutifs ratés par Nick Anderson, l'écart se réduit et le meneur de Houston permet à son équipe d'arracher la prolongation avec un dagger à une seconde de la fin du quatrième quart-temps. Le meneur a inscrit sept tirs derrière l'arc dans ce match.

June 7, 1995: G1 NBA Finals. Magic’s Nick Anderson misses four consecutive FTs which would have iced the game leading to a Kenny Smith three to send it into OT where the Rockets won 120-118. pic.twitter.com/ybe0ECIBhN — This Day In Sports Clips (@TDISportsClips) June 8, 2026

C'est Hakeem Olajuwon, avec ses 31 points, qui inscrit le panier de la victoire sur un rebond offensif à moins d'une seconde de la fin. Les Rockets s'imposent finalement 120 à 118.

La franchise texane réalisera cette année-là le back-to-back après un sweep 4-0 lors duquel Orlando n'aura rien pu faire.

2. Celtics vs Lakers 2008 (97-91)

Les 5 de départ

Celtics : Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett, Rajon Rondo, Kendrick Perkins

Lakers : Kobe Bryant, Lamar Odom, Pau Gasol, Vladimir Radmanovic, Derek Fisher

Si Houston a détenu le record du plus gros come-back pendant des années, il tombera 13 ans plus tard lors des Finales 2008 entre Boston et Los Angeles.

Portés par leur star Kobe Bryant et par un Pau Gasol ultra-impactant, les Lakers, menés 2-1 dans la série, avaient à cœur de remporter le Game 4.

Étouffants, les Californiens ont tout de suite mis la pression sur Boston, en plus d'une grande efficacité offensive. Résultat : les hommes de Doc Rivers subissent et perdent le deuxième quart-temps 45 à 21, offrant aux Lakers une avance considérable de 24 points.

Remontés après la pause, les Celtics reviennent dans le troisième quart-temps puis égalisent à 73 partout à dix minutes de la fin avant de prendre l'avantage pour la première fois à quatre minutes du buzzer final.

Une victoire 97 à 91 menée par Paul Pierce et ses 20 points. Le joueur de Boston finira d'ailleurs MVP des Finales. En 2008, les Celtics décrocheront leur 17e titre.

1. Knicks vs Spurs 2026 (107-106)

Les 5 de départ :

Spurs : Victor Wembanyama, Devin Vassell, De'Aaron Fox, Julian Champagnie, Stephon Castle

Knicks : Jalen Brunson, OG Anunoby, Josh Hart, Mikal Bridges, Karl-Anthony Towns

Le record aura tenu 18 ans avant que les Knicks n'écrivent l'histoire lors du Game 4 cette nuit.

Vainqueurs du Game 3 et en pleine confiance, les Spurs attaquent fort d'entrée, notamment grâce à un excellent Stephon Castle. Menés 81 à 52 dans le troisième quart-temps, avec 29 points de retard, les Knicks vont pourtant inverser la tendance derrière un OG Anunoby héroïque.

Auteur de 33 points, il délivre surtout le Madison Square Garden en réalisant un contre capital sur De'Aaron Fox puis en enchaînant avec le panier de la victoire sur une claquette à 1,2 seconde de la fin du match. Une performance folle.

OG ANUNOBY WITH THE PUTBACK. KNICKS COMPLETE THE 29-PT COMEBACK FOR THE WIN. LARGEST COMEBACK IN NBA FINALS HISTORY 🤯 pic.twitter.com/ZtWVWY6JsR — NBA (@NBA) June 11, 2026

New York mène désormais 3-1 dans la série et se rapproche de son troisième titre NBA, 53 ans après le dernier.