Avec Dorian Finney-Smith, Houston continue de viser haut

Il était avec Nickeil Alexander-Walker l’un des joueurs les plus convoités du marché. Dorian Finney-Smith s’est décidé dès les premières heures de la Free Agency en s’engageant pour l’équipe qui lui a proposé 4 ans de contrat. Il débarque donc aux Houston Rockets pour quatre saisons avec 53 millions de dollars à la clé. Une très belle pioche pour la franchise texane, en tout cas sur le papier.

L’ailier polyvalent va pouvoir apporter de la défense et de l’adresse extérieure. Les Rockets sont déjà armés pour étouffer leurs adversaires mais ils disposent là d’un atout de plus. La nouveauté, c’est le trois-points, l’une des éventuelles lacunes de cette équipe. DFS tournait à 41% derrière l’arc l’an passé. Il n’est pas un spécialiste pour autant et il devra confirmer. Mais sa présence donne des options supplémentaires à une formation très ambitieuse depuis l’arrivée de Kevin Durant.

Houston a signé cinq joueurs la nuit dernière. En plus de Dorian Finney-Smith, les dirigeants ont donc bouclé l’arrivée de Clint Capela (21 millions sur 3 ans) et les prolongations de Jae’Sean Tate (3 millions sur un an), Jeff Green et Justin Holiday (minimum).

