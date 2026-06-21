Ayayi et Brochant régalent et réveillent Phoenix

Valériane Ayayi, la capitaine des Bleues, et Noémie Brochant, l’ailière internationale, ont fait parler d’elles en WNBA cette nuit.

Ayayi et Brochant régalent et réveillent Phoenix

Après quatre défaites consécutives, le Phoenix Mercury a enfin retrouvé le sourire en dominant largement le Seattle Storm (93-73). Et si la franchise de l'Arizona a mis fin à sa mauvaise série, elle le doit en grande partie aux excellentes prestations de deux internationales françaises : Valériane Ayayi et Noémie Brochant.

Ayayi, qui n’a que peu réussi à s’exprimer depuis son retour en WNBa, a livré son meilleur match de la saison avec un solide double-double à 18 points et 10 rebonds. L'ailière tricolore a notamment participé à un énorme passage de Phoenix dans le deuxième quart-temps. Son tir à 3-points est venu conclure un run de 13-0 qui a permis au Mercury de prendre le contrôle de la rencontre.

Mais la plus grosse surprise est peut-être venue de Noémie Brochant. La Française a signé un superbe double-double avec 16 points et 10 passes décisives, se montrant particulièrement inspirée dans la création pour ses coéquipières. Son activité offensive a largement contribué à faire exploser la défense de Seattle après la pause.

Les Françaises donnent le ton à Phoenix

Alors que Seattle menait encore 24-19 à l'issue du premier quart-temps, Phoenix a progressivement pris l'ascendant avant de définitivement faire la différence au retour des vestiaires. Un impressionnant 14-0 pour commencer le troisième quart a fait basculer le match et permis au Mercury de s'envoler.

Kahleah Copper a ajouté 17 points pour Phoenix, tandis que Natasha Mack a également compilé un double-double (10 points, 10 rebonds). Lexi Held (11 points) et DeWanna Bonner (10 points) ont aussi participé à la fête.

En face, Natisha Hiedeman a terminé meilleure marqueuse du Storm avec 20 points. La rookie Flau'jae Johnson a inscrit 13 unités, tandis Dominique Malonga a ajouté 10 points. Insuffisant toutefois pour empêcher Seattle de subir une dixième défaite consécutive.

Pour Phoenix, cette victoire a surtout le mérite de relancer une équipe qui restait sur quatre revers de suite. Les performances conjuguées d'Ayayi et Brochant offrent quelques motifs d'optimisme pour la suite.

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