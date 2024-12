Badge Roger Murtaugh du mec qui est peut-être trop vieux pour ces conneries : LeBron et le tir à 3 pts

"I'm too old for this shit". Cette réplique culte, Danny Glover la prononce quand même dix fois, seul ou à deux, sur les quatre films de "L'Arme Fatale" où il incarne le Sergent Roger Murtaugh au côté de la tête brulée qu'est l'agent Martin Riggs, joué lui par Mel Gibson (l'acteur, pas l'éphémère joueur des Lakers en 1963). LeBron James a forcément vu la saga réalisée par Richard Donner. Il avait d'ailleurs utilisé la réplique culte en souriant à la fin d'un match contre les Warriors la saison dernière.

D'autres sont tentés de la prononcer pour lui en ce moment, sans la même note d'humour...

Le statut de "mortel" de LeBron est en train de se manifester. Pas sur l'ensemble de son jeu, puisqu'il continue d'afficher des statistiques démentes pour un futur quadra, avec 22 points, 9 passes et 8 rebonds de moyenne, et une capacité quasi intacte à brutaliser ses adversaires en accélérant vers le cercle. C'est dans un secteur en particulier que le King a la couronne un peu chancelante : le tir à 3 points.

Les Lakers sont sur 5 défaites en 7 matches et sont rentrés dans le rang après un démarrage plutôt sympa à l'Ouest. LeBron, de son côté, reste sur un... 0/19 à 3 points, avec un 0/4 enregistré face aux Pelicans la nuit dernière, lors d'une vilaine défaite au cours de laquelle les Californiens n'ont marqué que 80 points. Avant ça : 0/2 contre San Antonio, 0/4 face à Oklahoma City, 0/9 contre le Jazz dimanche.

Le tir extérieur a beau ne jamais avoir été son arme principale, le fait qu'il soit devenu solide dans l'exercice au fil des ans à partir de son arrivée à Miami, a contribué à ce qu'il reste prolifique et menaçant offensivement même à un âge canonique. Ouvert ou pas, LeBron a du mal à déclencher et à viser droit ces derniers temps, à tel point que JJ Redick lui-même s'est posé la question de la pertinence de le faire jouer absolument tous les matches et 35 minutes tous les soirs. LBJ est-il trop vieux pour jouer autant et pour continuer de prendre des tirs à la pelle ?

Lebron proceeds to Airball a 3 after I made that last tweet. It's getting nasty out here now....... https://t.co/eGjgfBJS63 pic.twitter.com/dchkweJLg3 — Alvini 🐸 (@Alvini_Linguine) December 3, 2024

Voilà quelques années que LeBron James évoque sa future retraite et son âge, mais on a eu tendance à considérer ça avec autant de sérieux que les complaintes de Roger Murtaugh, qui se lamente sur son ancienneté dès le premier épisode de L'Arme Fatale tout en restant très performant et capable de sauver la situation.

Soit on assistera à une petite et nouvelle réadaptation de son jeu, comme Murtaugh lorsqu'il est repassé Sergent après avoir été nommé Capitaine, soit il sera vraiment temps d'envisager que LeBron a bien une date d'expiration...