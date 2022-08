Le jour où Baron Davis a humilié le chanteur de Maroon 5 sur le terrain

Adam Levine remercie tous les jours le ciel d'avoir mis Baron Davis sur son chemin lorsque les deux hommes étaient au lycée. Le chanteur du groupe Maroon 5, basketteur honorable dans sa jeunesse et grand fan des Los Angeles Lakers, aurait peut-être eu la mauvaise idée de tenter une carrière dans le basket et hypothéqué celle qu'il a accomplie dans la musique, s'il n'avait pas reçu une fessée retentissant le jour où il a affronté Baron Davis et son équipe.

C'est ce qu'il a raconté il y a quelques années sur Complex Sports.

"Je n'oublierai jamais ça parce que j'étais ado, j'avais 13 ou 14 ans. On jouait contre l'équipe de Baron Davis et il nous a mis 60 points. A l'échauffement, le gars dunkait alors qu'il ne faisait même pas encore 1,80 m. C'est moi qui ait dû défendre sur lui tout le match... Il me disait à l'avance ce qu'il allait me faire et il marquait. J'aimerais le remercier parce que sans ça je n'aurais peut-être pas pris conscience que je ne serais jamais assez bon pour ce sport".

On imagine qu'il y a beaucoup d'autres garçons qui se sont rendus compte qu'ils étaient encore trop loin du niveau requis lorsqu'ils ont dû batailler avec Baron Davis en high school. On parle quand même d'un joueur qui, quelques années plus tard, allait devenir deux fois All-Star et figurer parmi les plus insaisissables lorsqu'il était au top de sa forme.

Adam Levine n'a pas pour autant complètement arrêté de jouer au basket. En 2019, l'artiste avait fêté ses 40 ans en privatisant tout simplement... le Staples Center pour organiser un match avec ses meilleurs amis.

