Baron Davis raconte les trucs bizarres que faisait Donald Sterling dans le vestiaire

Baron Davis était l'invité de Draymond Green cette semaine et certains passages de l'entretien concernent son passage aux Los Angeles Clippers. Davis a malheureusement eu Donald Sterling comme boss à l'époque et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a observé et subi des situations assez invraisemblables et particulièrement gênantes.

"C'était vraiment un mec chelou, même hyper chelou, avec plein de gens chelou à ses côtés. Je me disais que quiconque traînait avec ce mec devait être une putain de personne bizarre. Avec lui, c'était même au-delà du bizarre. Ce n'est même pas qu'il était raciste. Il détestait tout le monde. Un jour, après un match, il a ramené des dames assez vieilles dans le vestiaire. Elles sont entrées, elles étaient genre sept. Il est entré, on venait de gagner, puis il est ressorti et leur a dit : Attendez qu'ils aillent sous la douche. Puis il m'a pointé du doigt et il a dit : 'Lui en particulier'.

Une femme était assise à côté de mon casier après ça. Elle me parlait, me demandait d'où je venais et faisait exprès de ne pas me laisser m'installer. C'était mal. J'aurais pu porter plainte pour harcèlement sexuel".

Donald Sterling faisait donc entrer des femmes dans le vestiaire pour qu'elles se rincent l'oeil et qu'elles aient le loisir de convaincre les joueurs de repartir avec elles... La NBA se porte quand même mieux sans lui, non ?