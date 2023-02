Hall of Fame : la liste des 12 finalistes, dont Tony Parker

Le Basketball Hall of Fame a annoncé sa liste de 12 finalistes pour la classe 2023, parmi lesquels Tony Parker, Dwyane Wade, Dirk Nowitzki et Pau Gasol.

Cette année, la France devrait être bien représentée au Hall of Fame. L’institution a annoncé sa liste de 12 finalistes, athlètes et coaches confondus, à l’occasion du début du All-Star Week-end ce vendredi. Parmi eux, on retrouve notamment le nom de la légende française Tony Parker.

Cette consécration serait logique pour l’ancien meneur de l’équipe de France et quadruple champion NBA. Comme un symbole, Gregg Popovich devrait d’ailleurs entrer au panthéon du basket cette année, lui aussi.

Chez les joueurs, TP ne sera probablement pas la star de la soirée. Dwyane Wade et Dirk Nowitzki font office de têtes d’affiche pour cette cuvée 2023. Après tout, ces deux immenses légendes sont des "first ballot" indéniables.

Pau Gasol, double champion NBA et ancien bourreau des Bleus, figure également sur la liste. Deux femmes viennent ensuite compléter la sélection d’athlètes : Becky Hammon, véritable monument de la WNBA, ainsi que Jennifer Azzi, ancienne championne olympique anecdotiquement passée par Valenciennes.

Chez les coaches, au-delà de Popovich, on retrouve notamment essentiellement des techniciens qui ont marqué le circuit universitaire. La longévité a été mise à l’honneur cette année, en témoigne la présence de Gene Keady et de ses 56 ans d’expériences variées, dont 25 avec Purdue. Gary Blair en cumule pour sa part 49 en NCAA, tout comme Gene Bess qui n’a jamais quitté le Three Rivers Community College. C’est sans oublier 42 ans de David Hixon au Amherst College, ainsi que les trois décennies de Marian Washington à Kansas.

La classe 2023 du Hall of Fame sera définitivement annoncée le 1er avril. L’introduction des sélectionnés, après décision du comité de 24 votants, se fera ensuite au mois d’août. Une grande soirée s’annonce alors, comme chaque année ou presque.

La liste complète des joueurs et joueuses finalistes :

Tony Parker

Dwyane Wade

Dirk Nowitzki

Pau Gasol

Becky Hammon

Jennifer Azzi

Coaches :

Gregg Popovich

Gary Blair

Marian Washington

David Hixon

Gene Bess

Gene Keady

