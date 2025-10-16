Quand Anthony Edwards menace Shams avec humour

Dans le fond, Anthony Edwards sait bien qu'il ne sera jamais transféré. Mais les stars restent méfiantes depuis que les Dallas Mavericks ont expédié Luka Doncic aux Los Angeles Lakers soudainement un jour de février. En tout cas, Ant Man prévient déjà Shams Charania :

"Si tu apprends que je vais me faire trader, t'as intérêt à m'envoyer un texto. Ne balance pas ça sur Twitter."

Évidemment une petite plaisanterie mais aussi un bon rappel à l'ordre, au cas où.

Dans la séquence, Charania, lui, raconte l’autre côté du miroir, la “nuit Luka” vécue en direct par la rédaction :

"Je me souviens avoir reçu le premier texto vers 23 h 05, heure de Chicago. J’étais posé, et j’ai tweeté sept minutes plus tard. Entre ces sept minutes, j’avais les mains qui tremblaient, parce que tu connais les implications que ça a. Personne ne s’attend à ce qu’un joueur comme Luka, ou comme toi, soit transféré."

C’est à ce moment qu’Edwards fixe sa ligne rouge, derrière le sourire : "Si tu sais que je vais être transféré, envoie-moi un message."

Dans la foulée, il glisse aussi un clin d’œil au statut quasi institutionnel de Shams dans l’écosystème NBA :

"On m’a dit : Frérot, s’il y a un trade et que Shams ne le poste pas, c'est que ce n’est pas vrai, c’est rien."