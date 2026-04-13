Les Lakers affrontent Houston au premier tour avec de gros doutes autour de Luka Doncic et Austin Reaves. Si LeBron qualifie Los Angeles presque seul, tiendra-t-on l’un des plus grands exploits de sa carrière ?

Les Lakers ont donc terminé la saison régulière à la 4e place de la Conférence Ouest avec un bilan de 53 victoires pour 29 défaites, ce qui leur offre l’avantage du terrain au premier tour face aux Rockets, juste derrière eux à 52-30. Sur le papier, l’affiche est déjà intéressante entre les Lakers et une équipe de Houston physique, agressive et renforcée en expérience par la présence de Kevin Durant. Sauf que le contexte récent change complètement la lecture de cette série.

Los Angeles aborde ce duel avec d’énormes incertitudes autour de Luka Doncic, touché aux ischios de la cuisse gauche, et d’Austin Reaves, victime d’une lésion de grade 2 à l’oblique gauche avec une absence estimée entre quatre et six semaines. Les Rockets sont donc favoris des bookmakers, ce qui ne changera que si Luka revient rapidement en cours de série...

On peut du coup se poser la question : si les Lakers passent dans ces conditions, est-ce que ne sera pas l’un des exploits les plus fous de la carrière de LeBron James, surtout à ce stade de sa carrière et à 41 ans passés ?

Doncic s’est blessé le 2 avril contre Oklahoma City et souffre d’une élongation aux ischios de la cuisse gauche. Son retour n’a toujours pas de calendrier clair à l’approche de la série. Reaves, lui, a subi dans ce même match une lésion de grade 2 à l’oblique gauche, avec une absence annoncée de quatre à six semaines, ce qui le place très clairement hors radar pour le début de cette confrontation. LeBron aura donc comme lieutenants Deandre Ayton, Rui Hachimura, Marcus Smart et consorts. Il y a une dizaine d'années, il avait sublimé des Cavs pas très impressionnants sur le papier, mais il était alors à son apogée.

En face, on ne parle en plus pas d’une équipe bricolée ou d’un adversaire en carton. Houston a bouclé la saison à 52 victoires, a terminé très fort avec 9 victoires consécutives et arrive avec fraîcheur et ambition. Bref, exactement le genre de profil qui est censé faire exploser une équipe dépendante d’un vétéran de 41 ans.

C’est là que le débat devient intéressant. Non, ce ne serait sans doute pas “plus grand” que 2016. Non, ce ne serait peut-être pas la version la plus dominante de LeBron. Mais en termes de contexte, d’usure, d’âge, de charge offensive, et de simple improbabilité, ça entrerait immédiatement dans la discussion. S’il élimine ces Rockets quasiment à lui seul, il faudra clairement mettre ça à son crédit dans les futures discussions sur sa legacy.*

En attendant, la tâche s'annonce ardue et débutera dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h30, avec le game 1 du côté de la Crypto.com Arena.