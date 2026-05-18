Même battu par Shai Gilgeous-Alexander pour le MVP, Nikola Jokic vient de rejoindre Larry Bird et Bill Russell dans l’histoire NBA.

Nikola Jokic n’a peut-être pas remporté le trophée de MVP cette saison, mais le pivot des Denver Nuggets vient quand même d’entrer un peu plus dans l’histoire de la NBA.

Deuxième du vote derrière Shai Gilgeous-Alexander, le Serbe a réalisé une performance rarissime selon ESPN Insights : il devient seulement le troisième joueur de l’histoire à terminer dans le Top 2 du MVP pendant six saisons consécutives.

Avant lui, seuls Larry Bird (1981-1986) et Bill Russell (1958-1963) avaient réussi un tel exploit.

Une statistique qui résume parfaitement la domination et la régularité de Nikola Jokic depuis plusieurs années.

Le pivot des Nuggets a encore signé une saison monstrueuse avec 27,7 points, 12,9 rebonds et 10,7 passes décisives de moyenne.

Avec Russell Westbrook, il est désormais le seul joueur de l’histoire à avoir tourné en triple-double de moyenne sur deux saisons consécutives.

Cette nouvelle campagne historique s’est toutefois terminée plus tôt que prévu pour Denver, éliminé dès le premier tour des playoffs par les Minnesota Timberwolves en six matches.

Malgré cette déception collective et la perte du MVP au profit de Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic continue donc d’empiler les accomplissements réservés aux plus grandes légendes de l’histoire du basket.

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