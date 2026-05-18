Vote du MVP : le nombre de points reçus par Wembanyama impressionne

Victor Wembanyama a terminé beaucoup plus proche de Nikola Jokic que prévu dans le vote final du MVP NBA.

On savait déjà que Victor Wembanyama terminerait sur le podium du MVP. Ce que les résultats détaillés du vote ont surtout confirmé dimanche, c’est à quel point la superstar des San Antonio Spurs est déjà en train de s’installer tout près du sommet absolu de la NBA.

Le Français a terminé troisième du scrutin avec 569 points. Un score impressionnant… mais surtout beaucoup plus proche de Nikola Jokic que de la quatrième place.

Le Serbe a terminé deuxième avec 634 points, soit seulement 65 unités de plus que Wembanyama. Derrière, l’écart est gigantesque puisque Luka Doncic, quatrième, pointe à seulement 250 points.

Autrement dit : aux yeux des votants, la course au MVP s’est clairement transformée cette saison en trio séparé du reste de la ligue.

Évidemment, Shai Gilgeous-Alexander a largement dominé le vote avec 939 points et 83 votes de première place pour décrocher son deuxième trophée consécutif. Mais la présence de Wembanyama juste derrière Jokic raconte énormément sur le changement de statut du Français.

Parce qu’on parle ici d’un joueur de 22 ans, dans sa troisième saison NBA, qui dispute actuellement les premiers playoffs de sa carrière. Wembanyama a même récupéré cinq votes de première place, preuve que certains votants considèrent déjà le Français comme le meilleur joueur de la ligue aujourd’hui. Il a également obtenu 36 votes de deuxième place et 47 votes de troisième place.

Et difficile de parler d’effet de mode au vu de sa saison. Le pivot des Spurs a tourné à 25 points, 11,5 rebonds, 3,1 passes et 3,1 contres de moyenne tout en remportant le trophée de Défenseur de l’Année.

Le plus impressionnant reste peut-être ailleurs : voir Wembanyama quasiment coller un triple MVP comme Jokic dès sa troisième saison donne une idée assez terrifiante de ce qui pourrait arriver dans les années à venir.

Parce qu’à ce rythme-là, le débat n’est déjà plus vraiment de savoir si Victor Wembanyama gagnera un MVP un jour. La vraie question semble surtout être : combien ?

Shai Gilgeous-Alexander encore élu MVP !