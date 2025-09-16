Ben Simmons brise enfin le silence sur son avenir

Face aux rumeurs grandissantes, Ben Simmons a enfin pris la parole pour dire s’il continuait sa carrière NBA.

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulent : Ben Simmons, vétéran au parcours chaotique, envisagerait-il de se retirer de la NBA ? Free agent à l’aube de la saison 2025-26, Simmons est au centre des spéculations, entre blessures, doutes sur son avenir, et offres de contrat éventuelles.

Mais Ben Simmons a décidé de répondre. Interrogé dans les commentaires de l’un de ses posts Instagram — où un fan lui demande « Is bro retired ? » — il réagit simplement, de manière aussi courte que lapidaire :

« No. »

Ben Simmons commented on his most recent Instagram post with the answer “no” to a someone asking if he has retired 👀 What team should sign Simmons? 🤔 pic.twitter.com/vLPai03gDz — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) September 15, 2025

Si la réponse est courte, les implications sont lourdes. Ben Simmons n’a pas signé de contrat depuis la fin de la saison 2024-25, et des offres auraient été formulées, mais rejetées selon certains rapports. Selon Marc Stein, il aurait ainsi refusé une offre des New York Knicks. Le conditionnel est de mise puisque Ian Begley, lui, a démenti cette info.

L’idée d’une retraite anticipée semblait avoir gagné du terrain dans les médias à cause de son historique de blessures, d’inactivité. Et surtout du départ de son agent, Bernie Lee. Mais Simmons met un terme à ces rumeurs d’un seul mot.

Le risque pour lui reste réel : accepter un contrat minimum alors que sa cote était autrefois bien plus élevée, ou ne pas trouver de franchise prête à lui faire confiance.

Mais pour l’instant, l’ancien numéro un de Draft semble plus déterminé à jouer que jamais.

Ben Simmons, vous y croyez encore ?