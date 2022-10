Ben Simmons, Doc Rivers a tourné la page

Lundi, Ben Simmons a enfin officiellement retrouvé les parquets. Plus d'un an et trois mois après sa dernière apparition en NBA, le jeune talent des Brooklyn Nets a joué en pré-saison face... aux Philadelphia Sixers. Un clin d'œil du destin pour l'Australien contre son ex-franchise.

Longtemps lassé par le feuilleton Simmons, Doc Rivers n'a pas semblé ému des retrouvailles avec son ancien joueur. Pour ESPN, le coach des 76ers a surtout affiché son envie de tourner la page après de longs mois à parler du #1 pick de la Draft NBA 2016.

"Je ne l'ai pas vraiment regardé. Je regardais nos gars, pour être honnête. Après, j'ai envie de le voir réussir, mais il n'est plus un Sixer, donc j'ai complétement tourné la page avec lui. Avec moi, il a été bon, comme vous l'avez dit. Il était candidat au titre de meilleur défenseur de l'année et a fait une grande saison. Mais je dois me préoccuper de ma propre équipe. Je me concentre seulement sur ça", a fait savoir Doc Rivers.

Avec les énormes attentes autour des Sixers, Doc Rivers a désormais d'autres priorités. Et enfin débarrassé du cas Ben Simmons, il n'a clairement plus de temps à perdre avec lui.

