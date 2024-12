Ben Simmons meneur, les Nets veulent jouer plus vite… et il y a du boulot

Dennis Schroder parti du côté des Golden State Warriors, les Brooklyn Nets veulent jouer plus vite avec leur nouveau meneur, Ben Simmons.

L’Allemand a beau être un joueur rapide, il fait partie de ces meneurs qui impriment un rythme lent à l’attaque de ses équipes. Maintenant que Ben Simmons va être aux commandes, son coach Jordi Fernandez assure que les Nets vont jouer bien plus vite :

« Dennis était parmi les dix meneurs les plus lents (en termes de rythme, de « pace ») de NBA - le rythme ne signifie pas que vous êtes meilleur ou pire - et Ben est le 18ème plus rapide (…) Nous allons essayer de jouer plus vite. La balle va voler. Il va pousser le jeu. Il va amener vite la balle devant », a expliqué Jordi Fernandez, d’après Brian Lewis du New York Post.

Et cette nuit, face aux Cavs, les Nets ont couru plus et poussé la balle. Mais ils n’ont pas vraiment pris soin de celle-ci. A commencer par Ben Simmons qui, outre ses 10 pts et 8 pds (en 31 minutes, plus gros temps de jeu cette année pour lui), a réalisé 6 des 22 pertes de balles de Brooklyn. Cleveland a généré 34 points sur ces turnovers.

« Je pense que c’est juste une question de lecture de jeu. Quand vous accélérez, vous allez faire plus d’erreurs », a déclaré Simmons après la rencontre. « Mais en tant que meneur c’est à moi de savoir où mes gars seront placés et de prendre soin de la balle. »

Vu la performance et le manque d’intensité général, il va vite falloir s’ajuster. Ou pas. Après tout, en tradant leur meneur et leader, les Brooklyn Nets ont clairement affiché leur (non-)ambition pour la fin de saison. Se donner le maximum de chances de drafter haut.