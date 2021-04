Il y a un mois, Ben Simmons affichait sa confiance quant à son niveau en défense. Après la victoire contre les Mavs, le joueur des Philadelphia Sixers a remis ça.

C’est son coéquipier Tyrese Maxey qui lui a donné l’occasion d’affirmer qu’il se voyait bien comme le futur détenteur du trophée du Défenseur de l’année :

In the Sixers post game media session Tyrese Maxey interrupts Ben Simmons session by saying “Defensive Player of the Year!”

En même temps, difficile de lui rétorquait qu’il n’est pas un candidat plus que sérieux, voire l’un des favoris. Les Sixers sont la deuxième équipe de la NBA en « défensive rating » (106,4). Juste derrière les Lakers (105,6).

Ben Simmons profite de son carton pour tacler Rudy Gobert

Et Ben Simmons est loin d’y être étranger. L’an dernier, il était numéro 1 de la ligue aux interceptions et a été sélectionné dans la NBA All-Defensive Team. Neuvième aux steals cette saison (1,6 par matches), il est numéro 1 concernant les « deflections » (en gros, les ballons touchés, déviés, même si ce n’est pas lui qui les récupère) avec 3,9 par matches, ainsi qu’aux « loose balls » récupérées (1,4).

Et au cas où ce n’est pas suffisamment clair, il en a remis une couche, toujours après le match :

Simmons with a very clear goal for himself: “I want to be the clear cut best defender in the league...I don’t want to be second or third.”

