Ben Simmons répond aux critiques, avec la manière !

Quelle que soit sa prestation sur le terrain, Ben Simmons est constamment jugée sur ses performances offensives. Ou même plus précisément sur le nombre de points marqués. Et pour l’ouverture de la campagne des Philadelphia Sixers en playoffs, l’Australien n’a inscrit que 6 points. Presque peu importe, vu que son équipe s’est imposée sans trop de difficultés contre les Washington Wizards. Surtout qu’il compilait aussi 15 rebonds et 15 passes décisives sur la rencontre.

Malgré ça, il a donc été une nouvelle fois le sujet des conversations et même de quelques critiques. Des détracteurs auxquels il a répondu dans le Game 2. Alors que Joel Embiid et Tobias Harris étaient surveillés de près, Simmons s’est évertué à marquer plus de points. 22, à 11 sur 15 aux tirs. Avec encore 9 rebonds et 8 passes. Il a fait parler sa taille en dominant ses adversaires au poste. Mais le numéro un de la draft 2016 ne comprend même pas pourquoi son apport au scoring constitue un tel débat.

« Pour moi, faire 15 passes et prendre 15 rebonds sur un match de playoffs c’est déjà difficile. Et on a gagné. Que voulez-vous de plus ? Vous voulez gagner ? Moi je suis là pour gagner et je ferai tout pour aider mon équipe à y parvenir. Je n’essaye même pas de donner tort aux gens, juste de faire mon boulot. »

Une réponse juste et efficace. Ben Simmons fait exactement ce qu’il a à faire. Et pour l’instant, ça marche.

